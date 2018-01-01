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      Нефть: на пути к новым максимумам

      09:41Распечатать

      Москва, 26 декабря - "Вести.Экономика". Цены на нефть продолжают свое восходящее движение. Рост поддерживают ожидания торговой сделки Вашингтона и Пекина, а также данные о сокращении запасов в США.

      Фьючерсы на нефть марки Brent сегодня утром прибавляют около полупроцента и торгуются на уровне $67,47 за баррель. Котировки контрактов на нефть WTI на февраль на электронных торгах прибавляют 0,4% и стоят $61,35 за баррель.

      Американский институт нефти (API) во вторник ночью сообщил, что коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 7,9 млн баррелей.

      Напомним, что это частная компания, получающая информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Однако эта статистика далеко не всегда совпадает с официальными данными от Минэнерго США. Они, к слову, в этот раз будут опубликованы в пятницу.

      Отметим также, что в среду рынок был закрыт в связи с празднованием католического Рождества. Поддержку нефтяному рынку продолжает оказывать оптимизм по поводу торгового соглашения США и Китая. Министр финансов США Стивен Мнучин подтвердил, что соглашение с Китаем по первой фазе торговой сделки будет вскоре подписано. В интервью Fox Business он назвал торговую сделку с Китаем "грандиозным шагом в правильном направлении", сообщает "Интерфакс".

      О достижении договоренности по первой фазе соглашения, которое призвано положить конец торговой войне между США и Китаем, ранее заявляли американские и китайские представители.

      Аналитики отмечают, что цены на нефть, вероятно, мало изменятся в течение следующего года, поскольку действия ОПЕК+ по сокращению добычи будут уравновешены ростом производства в других странах, а перспективы спроса неясны. Они прогнозируют подорожание нефти в середине года на фоне повышения спроса со стороны развивающихся стран и мер ОПЕК+, которые приведут к снижению мировых запасов сырья, сообщает агентство Bloomberg.

      Добавим, что сейчас цены на нефть торгуются на максимумах с сентября, когда на нефтяные объекты Саудовской Аравии была проведена атака дронов. Тогда котировки взлетели почти на 20%, однако затем упали до минимумов с начала года.

      Впрочем, с того момента и начался очередной восходящий тренд.

      Рубрики: Товарные рынки

      Метки: нефть, API, Brent, WTI, запасы

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