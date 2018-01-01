Топ-10 самых дорогих автомобилей, проданных на аукционах в 2019 году

Эксперты портала Goodwood Road & Racing составили список самых дорогих автомобилей, проданных на аукционе в 2019 г.

1. 1994 McLaren F1 'LM-Specification' Фото:goodwood.com Цена : $19 805 000



Легендарный McLaren F1 мечта любого коллекционера. Было выпущено всего 106 экземпляров. Из них лишь 64 предназначены для дорог общего пользования. Он был построен в 1994 г. и отправлен заказчику в Японию, в цвете Midnight Blue Pearl с черным салоном.



В 1999 г. его продали коллекционеру из Германии, который и вернул автомобиль на завод в Суррей в 2000 г. для установки пакета LM-Specification.



Интерьер был обновлен с использованием кожи и алькантары. Были внесены многочисленные другие современные усовершенствования, включая модернизацию системы кондиционирования воздуха и стереосистемы. : $19 805 000Легендарный McLaren F1 мечта любого коллекционера. Было выпущено всего 106 экземпляров. Из них лишь 64 предназначены для дорог общего пользования. Он был построен в 1994 г. и отправлен заказчику в Японию, в цвете Midnight Blue Pearl с черным салоном.В 1999 г. его продали коллекционеру из Германии, который и вернул автомобиль на завод в Суррей в 2000 г. для установки пакета LM-Specification.Интерьер был обновлен с использованием кожи и алькантары. Были внесены многочисленные другие современные усовершенствования, включая модернизацию системы кондиционирования воздуха и стереосистемы.

2. 1939 Alfa Romeo 8C 2900 Фото:goodwood.com Цена : €16 745 600



Alfa Romeo 8C — легендарное название автомобилей итальянской автомобильной компании Alfa Romeo. Данное название использовалось для обозначения дорожного, гоночного и спортивного автомобиля в 1930-х гг.



8С означает наличие 8 цилиндров и несет в себе оригинальную компоновку двигателя 8 цилиндров в ряд (L8). Витторио Яно является создателем данного автомобиля, ставшим основным гоночным представителем Alfa Romeo в автоспорте с момента создания в 1931 г. и до закрытия проекта в 1939 году. : €16 745 600Alfa Romeo 8C — легендарное название автомобилей итальянской автомобильной компании Alfa Romeo. Данное название использовалось для обозначения дорожного, гоночного и спортивного автомобиля в 1930-х гг.8С означает наличие 8 цилиндров и несет в себе оригинальную компоновку двигателя 8 цилиндров в ряд (L8). Витторио Яно является создателем данного автомобиля, ставшим основным гоночным представителем Alfa Romeo в автоспорте с момента создания в 1931 г. и до закрытия проекта в 1939 году.

3. 1958 Ferrari 250 GT LWB California Spyder Цена : $9 905 000



Автомобиль 1959 года выпуска считается уникальным по ряду причин. Во-первых, он предназначался для гонок, и поэтому получил увеличенный бензобак, двигатель и трансмиссию с иными настройками, а также удлиненную колесную базу.



Кузов для автомобиля разработало ателье Scaglietti, причем он был выполнен из алюминия, что позволяло снизить массу. Фактически это единственный Ferrari 250 GT LWB California с таким типом кузова. : $9 905 000Автомобиль 1959 года выпуска считается уникальным по ряду причин. Во-первых, он предназначался для гонок, и поэтому получил увеличенный бензобак, двигатель и трансмиссию с иными настройками, а также удлиненную колесную базу.Кузов для автомобиля разработало ателье Scaglietti, причем он был выполнен из алюминия, что позволяло снизить массу. Фактически это единственный Ferrari 250 GT LWB California с таким типом кузова.

4. 2014 Lamborghini Veneno Roadster Фото:goodwood.com Цена : 8,28 млн швейцарских франков



Этот суперкар отличается оптимальной аэродинамикой, гарантирующей стабильность в быстрых поворотах, и управляемостью как гоночного болида. Все в этой модели нацелено на эффективность на дороге.



Всего будет построено девять экземпляров Lamborghini Veneno Roadster. В движение суперкар приводит 6,5-литровый V12, мощностью 750 л. с. В карбоновых недрах машины прячется спортивная автоматическая трансмиссия ISR, способная менять передачи быстрее, чем у обычных Lambo.



До 100 км/ч автомобиль разгоняется за 2,9 секунды. Максимальная скорость ограничена на отметке 355 км/ч. Покупатель редкой машины предпочел остаться неназванным. : 8,28 млн швейцарских франковЭтот суперкар отличается оптимальной аэродинамикой, гарантирующей стабильность в быстрых поворотах, и управляемостью как гоночного болида. Все в этой модели нацелено на эффективность на дороге.Всего будет построено девять экземпляров Lamborghini Veneno Roadster. В движение суперкар приводит 6,5-литровый V12, мощностью 750 л. с. В карбоновых недрах машины прячется спортивная автоматическая трансмиссия ISR, способная менять передачи быстрее, чем у обычных Lambo.До 100 км/ч автомобиль разгоняется за 2,9 секунды. Максимальная скорость ограничена на отметке 355 км/ч. Покупатель редкой машины предпочел остаться неназванным.

5. 1962 Ferrari 250 GT SWB Фото:goodwood.com Цена : $8 145 000



Суперкар появился в 1962 г., производитель Ferrari, располагающийся в Италии.



Двигатель Ferrari 250 GTO объемом 2953 см³ развивает мощность 302 лошадиных сил, что позволяет автомобилю разгоняться до 100 км в час за 6.1 секунды и развивать максимальную скорость 280 км/ч. : $8 145 000Суперкар появился в 1962 г., производитель Ferrari, располагающийся в Италии.Двигатель Ferrari 250 GTO объемом 2953 см³ развивает мощность 302 лошадиных сил, что позволяет автомобилю разгоняться до 100 км в час за 6.1 секунды и развивать максимальную скорость 280 км/ч.

6. 1965 Ford GT40 Фото:goodwood.com Цена : $7 650 000



Автомобиль Ford GT40 считается раритетным и уникальным, так как всего с производственного конвейера было выпущено 12 экземпляров машины. Причем в этом кузове было разработано только 5 автомобилей.



Главным преимуществом машины становится тот факт, что он сохранился в неизмененном виде. Более того, несмотря на возраст, автомобиль находится в хорошем техническом и косметическом состоянии. : $7 650 000Автомобиль Ford GT40 считается раритетным и уникальным, так как всего с производственного конвейера было выпущено 12 экземпляров машины. Причем в этом кузове было разработано только 5 автомобилей.Главным преимуществом машины становится тот факт, что он сохранился в неизмененном виде. Более того, несмотря на возраст, автомобиль находится в хорошем техническом и косметическом состоянии.

7. 1963 Ferrari 250 GT SWB Фото:goodwood.com Цена : $7 595 000



В 1959 г. в Париже была представлена версия 250 GT SWB. Индекс SWB обозначал короткую, в 2400 мм, базу. Это был спортивный автомобиль с минимальной отделкой салона и более жесткой подвеской.



Шасси и двигатель не претерпели каких-либо существенных изменений по сравнению с 250 TdF. Формы кузова стали более плавными и округлыми.



Этот автомобиль побеждал не только на трассах кольцевых гонок и ралли, но и на многочисленных конкурсах красоты. Было произведено 165 штук 250 GT SWB : $7 595 000В 1959 г. в Париже была представлена версия 250 GT SWB. Индекс SWB обозначал короткую, в 2400 мм, базу. Это был спортивный автомобиль с минимальной отделкой салона и более жесткой подвеской.Шасси и двигатель не претерпели каких-либо существенных изменений по сравнению с 250 TdF. Формы кузова стали более плавными и округлыми.Этот автомобиль побеждал не только на трассах кольцевых гонок и ралли, но и на многочисленных конкурсах красоты. Было произведено 165 штук 250 GT SWB

8. 2017 Pagani Zonda Aether Фото: goodwood.com Цена : $6 812 500



Аукционный дом RM Sotheby’s продал один из последних гиперкаров Pagani — Zonda Aether 2017 года выпуска. В отделке родстера активно использовались материалы из углеродного волокна с декоративными элементами красного цвета. Кроме того, модель получила огромное заднее крыло.



За производительность Zonda Aether отвечает мощный 7,3-литровый двигатель V12 от AMG на 760 л. с., который передает крутящий момент на задние колеса через 6-ступенчатую механическую коробку передач. Как заявляет производитель, максимальная скорость гиперкара ограничена в отметке 400 км/ч. : $6 812 500Аукционный дом RM Sotheby’s продал один из последних гиперкаров Pagani — Zonda Aether 2017 года выпуска. В отделке родстера активно использовались материалы из углеродного волокна с декоративными элементами красного цвета. Кроме того, модель получила огромное заднее крыло.За производительность Zonda Aether отвечает мощный 7,3-литровый двигатель V12 от AMG на 760 л. с., который передает крутящий момент на задние колеса через 6-ступенчатую механическую коробку передач. Как заявляет производитель, максимальная скорость гиперкара ограничена в отметке 400 км/ч.

9. 1958 Ferrari 250 GT Series 1 cabriolet Фото: goodwood.com Цена : $6 800 000



Компания Gooding & Company продала кабриолет Ferrari 250 GT первой серии. Автомобиль 1958 года выпуска является одним из четырех в мире, которые были доработаны компанией Pininfarina.



Автомобиль от итальянского автопроизводителя и так довольно редкий — Ferrari выпустила всего 40 кабриолетов GT 250 Series I, но доработки от компании Pininfarina получили лишь четыре из них. : $6 800 000Компания Gooding & Company продала кабриолет Ferrari 250 GT первой серии. Автомобиль 1958 года выпуска является одним из четырех в мире, которые были доработаны компанией Pininfarina.Автомобиль от итальянского автопроизводителя и так довольно редкий — Ferrari выпустила всего 40 кабриолетов GT 250 Series I, но доработки от компании Pininfarina получили лишь четыре из них.

10. 2002 Ferrari F2002 F1 Фото:goodwood.com Цена : $6 643 750



Гоночную Ferrari "Формулы-1", на которой Михаэль Шумахер выиграл пятый чемпионский титул, продали на аукционе в Арабских Эмиратах. Неизвестный покупатель заплатил за Ferrari F2002 под номером 219 более $6,6 млн.



По окончании сезона 2002 г. автомобиль оказался в частной коллекции. За 17 лет шасси номер 219 сменило нескольких владельцев. Перед аукционом в ОАЭ собственником болида был японский ценитель эксклюзивных машин. : $6 643 750Гоночную Ferrari "Формулы-1", на которой Михаэль Шумахер выиграл пятый чемпионский титул, продали на аукционе в Арабских Эмиратах. Неизвестный покупатель заплатил за Ferrari F2002 под номером 219 более $6,6 млн.По окончании сезона 2002 г. автомобиль оказался в частной коллекции. За 17 лет шасси номер 219 сменило нескольких владельцев. Перед аукционом в ОАЭ собственником болида был японский ценитель эксклюзивных машин.

Москва, 26 декабря - "Вести.Экономика".Ниже мы расскажем о них подробнее.