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      Эрдоган утвердил меморандум о военном сотрудничестве Турции и Ливии

      09:42Распечатать
      Москва, 26 декабря - "Вести.Экономика". Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил меморандум о военном сотрудничестве между Турцией и Правительством национального согласия (ПНС) Ливии, сообщается в правительственном вестнике Resmi gazete.

      Документ окончательно ратифицирован. Меморандум предоставит Турции возможность оказать военную помощь правительству национального согласия.

      В Ливии действует международно признанное ПНС Фаиза Сараджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани с парламентом, поддерживаемый Ливийской национальной армией фельдмаршала Халифы Хафтара.

      Ранее президент Турции назвал "незаконными" действия Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара и выразил поддержку премьер-министру Ливии Файезу Сараджу. "Хафтар не является законным политическим деятелем. При этом есть те, кто пытаются придать ему законность", - заявил Эрдоган.

      Заявления Эрдогана прозвучали на следующий день после того, как правительство национального согласия (ПНС) Ливии одобрило подписание меморандума о взаимопонимании в области безопасности и военного сотрудничества с Турцией.

      Хафтар 12 декабря распорядился развернуть "решающую битву" по захвату Триполи.

      Как утверждают западные СМИ, Хафтара поддерживают Россия, Франция, Саудовская Аравия, ОАЭ и Египет. На стороне ПНС выступают Турция, Катар и Италия.

      После свержения силами НАТО и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 г. Ливия перестала существовать как единое государство. В стране царит двоевластие. На востоке Ливии заседает избранный народом парламент, а на западе - в столице Триполи - правит созданное при поддержке ООН и Евросоюза ПНС во главе с Сарраджем.

      Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с армией Хафтара, который с апреля не прекращает попыток захватить Триполи. Заседающее в окруженном войсками Хафтара Триполи ПНС приняло предложение Турции о военной помощи, сообщил телеканал "Аль-Арабийя".

      Рубрики: Африка

      Метки: Ливия, Турция, Анкара, Реджеп Тайип Эрдоган, Триполи

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