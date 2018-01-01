В России создадут "Сколково" для химиков

Правительство РФ одобрило создание инновационного научно-технологического центра "Долина Менделеева".

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Москва, 26 декабря - "Вести.Экономика".Центр создаётся в целях реализации приоритетов научно-технологического развития России, повышения инвестиционной привлекательности сферы исследований и разработок, сообщаетсяОпределены направления научно-технологической деятельности центра, порядок осуществления деятельности на его территории, земельные участки, включаемые в границы центра.К направлениям деятельности центра, в частности, относятся агрохимия, агробиотехнология и биотехнология; высокотехнологичная химия и особо чистые вещества; медицинская и фармацевтическая химия и химическая технология; химические технологии специального назначения, высокоэнергетические вещества; процессы и аппараты химической технологии, в том числе цифровые.Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский химико-технологический университет имени Д.И.Менделеева" наделяется полномочиями инициатора проекта по созданию центра.В качестве фонда, осуществляющего имущественное, организационное, научно-методическое и экспертно-аналитическое обеспечение деятельности центра, определён Фонд развития инновационного научно-технологического центра "Долина Менделеева", единственным учредителем которого является университет. Распоряжением №3153-р согласовано назначение Е.А.Тоневицкого генеральным директором фонда.