ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      В России создадут "Сколково" для химиков

      10:15Распечатать
      Москва, 26 декабря - "Вести.Экономика". Правительство РФ одобрило создание инновационного научно-технологического центра "Долина Менделеева".

      Фото: ЕРА

      Центр создаётся в целях реализации приоритетов научно-технологического развития России, повышения инвестиционной привлекательности сферы исследований и разработок, сообщается в постановлении правительства.

      Определены направления научно-технологической деятельности центра, порядок осуществления деятельности на его территории, земельные участки, включаемые в границы центра.

      К направлениям деятельности центра, в частности, относятся агрохимия, агробиотехнология и биотехнология; высокотехнологичная химия и особо чистые вещества; медицинская и фармацевтическая химия и химическая технология; химические технологии специального назначения, высокоэнергетические вещества; процессы и аппараты химической технологии, в том числе цифровые.

      Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский химико-технологический университет имени Д.И.Менделеева" наделяется полномочиями инициатора проекта по созданию центра.

      В качестве фонда, осуществляющего имущественное, организационное, научно-методическое и экспертно-аналитическое обеспечение деятельности центра, определён Фонд развития инновационного научно-технологического центра "Долина Менделеева", единственным учредителем которого является университет. Распоряжением №3153-р согласовано назначение Е.А.Тоневицкого генеральным директором фонда.

      Рубрики: Правительство, Парламент

      Метки: технологии, инновации, постановление, долина Менделеева

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить