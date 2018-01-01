Разрешена регистрация новых автомобилей в автосалонах

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил новый порядок государственной регистрации транспортных средств. Новые правила разрешают регистрацию автомобилей в автосалонах.

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Москва, 26 декабря - "Вести.Экономика".Подписаннымгосударственной регистрации транспортных средств в регистрационных подразделениях ГИБДД.На всей территории России установлен единый порядок государственной регистрации транспортных средств, в том числе порядок и условия присвоения транспортному средству государственного регистрационного номера и выдачи государственного регистрационного знака, осмотра транспортного средства должностным лицом регистрационного подразделения или уполномоченным лицом специализированной организации и ряда других действий, связанных с регистрацией транспортного средства.Кроме того, установлена возможность участия специализированных торговых организаций в государственной регистрации транспортных средств.Принятые решения позволят повысить качество и эффективность регулирования сферы допуска транспортных средств к эксплуатации и участию в дорожном движении, снизить уровень аварийности и максимально исключить из оборота транспортные средства, имеющие криминальное прошлое.