МИД: о продлении эмбарго на поставки оружия Ирану не может быть и речи, Россия не пойдет на поводу у США

Оружейное эмбарго ООН в отношении Ирана после истечения срока действия в октябре 2020 г. продлено не будет, Москва не пойдет на поводу у США, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

Сергей Рябков. Фото: МИД

Москва, 26 декабря - "Вести.Экономика"."Pacta sunt servanda. Договоренности должны выполняться", - отметил Рябков в интервью "Интерфаксу". В свое время участники Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), соавторы резолюции Совбеза ООН № 2231 договорились о таком эмбарго."Есть другая сторона так называемого оружейного эмбарго. Это недопустимость экспорта вооружений из Ирана. То и другое в будущем году истекает в силу договоренностей по сроку действия этого режима. О продлении его не может быть и речи", - подчеркнул Рябков."Мы не готовы каждый раз идти на поводу у американских коллег. Они могут точно так же в следующий раз придумать что-то другое. Вообще, это такой внешнеполитический беспредел, чем они занимаются", - пояснил замминистра.Госсекретарь США Майк Помпео в октябре призвал страны-участницы Совета Безопасности ООН продлить эмбарго на поставки вооружений Ирану.Между тем советник израильского премьер-министра Ариэль Бульштейн 5 ноября отметил в интервью газете The Times of Israel: "Россия учитывала израильские просьбы и не выполняла поставки, например, определенных видов вооружения в страны, враждебные Израилю. Например, Ирану, который постоянно декларирует на самом высоком уровне, что их цель - стереть Израиль с лица земли. Естественно, мы воспринимаем поставки современных видов вооружений таким режимам, мягко говоря, без энтузиазма".