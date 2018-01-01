ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      МИД: о продлении эмбарго на поставки оружия Ирану не может быть и речи, Россия не пойдет на поводу у США

      10:20Распечатать
      Москва, 26 декабря - "Вести.Экономика". Оружейное эмбарго ООН в отношении Ирана после истечения срока действия в октябре 2020 г. продлено не будет, Москва не пойдет на поводу у США, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

      Сергей Рябков. Фото: МИД

      "Pacta sunt servanda. Договоренности должны выполняться", - отметил Рябков в интервью "Интерфаксу". В свое время участники Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), соавторы резолюции Совбеза ООН № 2231 договорились о таком эмбарго.

      "Есть другая сторона так называемого оружейного эмбарго. Это недопустимость экспорта вооружений из Ирана. То и другое в будущем году истекает в силу договоренностей по сроку действия этого режима. О продлении его не может быть и речи", - подчеркнул Рябков.

      "Мы не готовы каждый раз идти на поводу у американских коллег. Они могут точно так же в следующий раз придумать что-то другое. Вообще, это такой внешнеполитический беспредел, чем они занимаются", - пояснил замминистра.

      Госсекретарь США Майк Помпео в октябре призвал страны-участницы Совета Безопасности ООН продлить эмбарго на поставки вооружений Ирану.

      Между тем советник израильского премьер-министра Ариэль Бульштейн 5 ноября отметил в интервью газете The Times of Israel: "Россия учитывала израильские просьбы и не выполняла поставки, например, определенных видов вооружения в страны, враждебные Израилю. Например, Ирану, который постоянно декларирует на самом высоком уровне, что их цель - стереть Израиль с лица земли. Естественно, мы воспринимаем поставки современных видов вооружений таким режимам, мягко говоря, без энтузиазма".

      Рубрики: Правительство, Парламент

      Метки: Иран, ООН, МИД, оружие, Тегеран, Сергей Рябков

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить