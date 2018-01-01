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      Moody's отозвало рейтинги "КамАЗа" по деловым причинам

      10:46Распечатать
      Москва, 26 декабря - "Вести.Экономика". Международное рейтинговое агентство Moody's отозвало ранее присвоенные "КамАЗу" рейтинги.

      Фото: ЕРА

      Moody's объяснил отзыв рейтингов причинами делового характера.

      Днем ранее "КамАЗ" объявил о прекращении сотрудничество с Moody's.

      "ПАО "КамАЗ" расторгает соглашение о присвоении рейтингов с международным рейтинговым агентством Moody's Investors Service по собственной инициативе. Таким образом, компания не будет поддерживать рейтинги Moody's. Вместе с тем "КамАЗ" имеет кредитный рейтинг российского рейтингового агентства, аккредитованного при Банке России, и намерен в дальнейшем поддерживать рейтинг для целей удовлетворения регуляторным требованиям. Напомним, что в апреле 2018 г. российское рейтинговое агентство АКРА присвоило "КамАЗу" кредитный рейтинг "А+"(RU), прогноз "стабильный", - отмечается в сообщении "КамАЗа".

      В ноябре 2019 г. компания Daimler Truck приобрела 15% акций "КамАЗа", сообщали "Вести.Экономика".

      "КамАЗ" - крупнейший в России производитель грузовых автомобилей и входит в список 20 ведущих мировых автопроизводителей. Компания выпускает грузовые автомобили, прицепы, автобусы, двигатели, силовые агрегаты и инструменты.

      Крупнейшими акционерами "КамАЗа" остаются госкорпорация "Ростех" (47,1%) и "Автоинвест" (23,54%).

      Рубрики: Финансы, Транспорт и туризм

      Метки: Moody's, КамАЗ, рейтинги

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