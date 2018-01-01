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      Турцию обвинили в переброске боевиков ИГ в Ливию

      10:57Распечатать
      Москва, 26 декабря - "Вести.Экономика". Турецкая разведка перевозит боевиков "Исламского государства" (ИГ) и "Джебхат ан-Нусры" (обе организации запрещены в России) из Сирии в Ливию через тунисский аэропорт "Джерба", заявил генерал-майор Ахмед аль-Месмари, официальный представитель генерального командования Ливийских вооруженных сил.

      Для переброски используется "Джерба" - один из аэропортов Туниса. Боевиков также принимают аэропорты Мисурата, Зувара и Митига.

      Ахмед аль-Месмари отметил, что турки воюют на стороне ополченцев и помогают им не только оружием.

      Турецкая поддержка оказывалась террористическим и криминальным группировкам, включая оружие, оборудование и даже одеждой. Турция помогала лечением раненых.

      По его словам, в Ливии погибла группа турецких граждан. "Наши возможности позволяют очень хорошо противостоять турецкой авиации", - отметил Ахмед аль-Месмари. Его заявление опубликовано в El Watan.

      Генерал обвинил президента Турции во вмешательстве в дела Ливии, Сирии, Ирака ради доступа к нефти в регионе. По словам генерала, президент Турции планирует получить влияние на границе Египта.

      По словам генерала, турецкие силы поддерживают ополченцев, чтобы остановить прогресс национальной армии, и Турция может в ближайшее время объявить об отправке войск в Ливию, как это произошло в Северной Сирии.

      Генерал напомнил о соглашении Турции с Правительством национального согласия о военной помощи.

      Как сообщали "Вести.Экономика", 26 декабря 2019 г. президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил меморандум о военном сотрудничестве между Турцией и Правительством национального согласия (ПНС) Ливии. Это позволяет Турции ввести войска в Ливию.

      Ранее Ливийская национальная армия во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром установила контроль над одной из центральных дорог, которая ведет в Триполи, а также захватила здание школы полиции в 12 км от центра столицы.

      Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил президенту РФ Владимиру Путину обсудить ситуацию вокруг наступления Халифы Хафтара на Триполи. В Турции опасаются, что ливийская столица может пасть при поддержке России.

      По данным ИД "КоммерсантЪ" президент Эрдоган дал понять, что если в Ливии уже находятся российские ЧВК, то и Анкара имеет полное право ввести в эту страну свои войска.

      В Ливии действует международно признанное ПНС Фаиза Сараджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани с парламентом, поддерживаемый Ливийской национальной армией фельдмаршала Халифы Хафтара.

      Ранее президент Турции назвал "незаконными" действия Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара и выразил поддержку премьер-министру Ливии Файезу Сараджу. "Хафтар не является законным политическим деятелем. При этом есть те, кто пытаются придать ему законность", - заявил Эрдоган.

      Заявления Эрдогана прозвучали на следующий день после того, как Правительство национального согласия (ПНС) Ливии одобрило подписание меморандума о взаимопонимании в области безопасности и военного сотрудничества с Турцией.

      Хафтар 12 декабря распорядился развернуть "решающую битву" по захвату Триполи.

      Как утверждают западные СМИ, Хафтара поддерживают Россия, Франция, Саудовская Аравия, ОАЭ и Египет. На стороне ПНС выступают Турция, Катар и Италия.

      После свержения силами НАТО и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 г. Ливия перестала существовать как единое государство. В стране царит двоевластие. На востоке Ливии заседает избранный народом парламент, а на западе - в столице Триполи - правит созданное при поддержке ООН и Евросоюза ПНС во главе с Сарраджем.

      Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с армией Хафтара, который с апреля не прекращает попыток захватить Триполи. Заседающее в окруженном войсками Хафтара Триполи ПНС приняло предложение Турции о военной помощи, сообщил телеканал "Аль-Арабийя".

      Рубрики: Африка

      Метки: Ливия, Турция, террористы, боевики, ИГ

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