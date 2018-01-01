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      "Газпром" в 2019 году поставит за рубеж 198,8 млрд куб. м газа, добыча газа составит 500 млрд куб. м

      10:43Распечатать
      Москва, 26 декабря - "Вести.Экономика". "Газпром" в 2019 г. поставит в дальнее зарубежье 198,8 млрд куб. м газа, добыча газа составит почти 500 млрд куб. м, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.

      "Это один из самых лучших показателей за все время работы нашей компании", - отметил Миллер, сообщает "Интерфакс".

      "Этот год уже вошел в историю газовой отрасли. Сделано очень-очень многое. В первую очередь это запуск газопровода "Сила Сибири". 2 декабря российский трубопроводный газ начал поступать в Китай, на рынок с огромным потенциалом. "Сила Сибири" - это один из самых масштабных проектов в мировой газовой отрасли.

      И всего за пять лет мы с нуля мы создали центр газодобычи в Якутии. Проложили от него современный газопровод. Как вы знаете, работа шла в экстремальных условиях, но была выполнена на высоком уровне и с опережением сроков. И, без сомнения, это - большая трудовая победа всего коллектива "Газпрома".

      Важная задача "Силы Сибири" - развитие газификации на востоке страны, на Дальнем Востоке, в Якутии. Природный газ - это, конечно же, более высокое качество жизни и в первую очередь на селе. Мы с вами ведем эту работу по всей России.

      Сегодня "Газпром" работает в 67 субъектах Российской Федерации, поставляет газ потребителям на внутренний рынок. В этом году сетевой газ подведен еще к 140 населенным пунктам, проложено более 1800 км газопроводов в рамках нашей программы по газификации Российской Федерации", - подчеркнул Миллер.

      "В этом году мы приняли важные решения по совершенствованию корпоративной структуры "Газпрома". Работа проведена большая, и она еще не закончена. Наша цель - повысить системную эффективность "Газпрома". И в центре внимания - это, конечно же, прежде всего производственно-финансовые показатели", - заключил Миллер.

      Рубрики: Товарные рынки, Энергетика

      Метки: нефть, газ, экспорт, Алексей Миллер, "Газпром"

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