В России могут ввести минимальные цены на табачные изделия, заявил заместитель председателя Комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов в интервью "Российской газете".

Москва, 26 декабря - "Вести.Экономика".Табачная отрасль важна для бюджета, она ежегодно приносит в бюджет около 700 млрд руб., заявил Катасонов. При этом в 2016 г. объем рынка незаконной табачной продукции оценивали в 1,1% от общего объема табачного рынка, а сегодня - уже в 15,6%. Это значит, что потери бюджета составляют 100 млрд руб. только от неуплаты косвенных налогов - акцизов и НДС, отметил Катасонов.Производство сигарет в России сократилось с 284 млрд штук в 2016 г. до 218 млрд штук в 2019 г. По словам Катасонова, "основная причина снижения официальных цифр производства - замещение легальных сигарет нелегальным товаром". Это происходит в условиях роста цен на сигареты из-за повышения акцизов и сокращения доходов населения."Средняя цена легальных сигарет в России составляет 115 руб., при этом как минимум 62 руб. в любой пачке - это налоги (акциз и НДС). А на деле российский рынок завален немаркированными сигаретами и папиросами по 45-50 руб. за пачку, в основном из соседних стран ЕАЭС. Легальным производителям невозможно конкурировать с нелегалами, которые не платят акцизы.В большинстве случаев нелегальных торговцев штрафуют на 1,5-2 тыс. руб., а через два дня они стоят на тех же местах и снова торгуют. Это бизнес доходный, а уровень регулирования, соразмерность наказания оказались недостаточными. Если сейчас ничего не предпринять, то потом искоренить все это, налаженные преступные схемы транспортировки и реализации, будет сложно", - подчеркнул депутат.Вопрос необходимо решать комплексно, потому в законопроекте ставят вопрос о введении ограничений по свободному передвижению немаркированной табачной продукции - не более 600 сигарет без российских специальных или акцизных марок, не более 300 сигар и не более 500 гр табака.Законопроект внесен в Госдуму для рассмотрения в первом чтении, депутаты ждут отзыв правительства.Второй вопрос - определение ущерба государству от торговли незаконным табаком. "Введение минимальной цены на сигареты позволит правоохранителям четко оценивать ущерб, а это уже другая мера ответственности. Коллеги из МВД нуждаются в таком инструменте для более эффективной работы. В этой связи мы предложили внести соответствующие поправки в КоАП и УК РФ, потому что действующие меры наказания несоизмеримы с масштабами правонарушений", - заключил Катасонов.