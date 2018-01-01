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      Объем IPO в Индии сократился до минимума за четыре года

      17:43Распечатать
      Москва, 26 декабря - "Вести.Экономика". Объем привлеченных в ходе первичного размещения (IPO) в Индии средств в 2019 г. сократился до четырехлетнего минимума на фоне замедления экономического роста, сообщает Reuters.

      Фото: EPA/DIVYAKANT SOLANKI

      По данным Refinitiv, объем средств, привлеченных в рамках IPO в Индии, в этом году составил $2,8 млрд. Это минимальный показатель за четыре года.

      В 2017 г. объем привлеченных средств достиг рекордных $11,7 млрд, а в 2018 г. сократился до $5,5 млрд.

      "2019 г. был худшим с точки зрения рынка IPO, - отмечает партнер консалтинговой компании EY Сандип Хетан. - Из-за различных видов сбоев, таких как корпоративные банкротства, все значительно замедлилось".

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      Как сообщали "Вести.Экономика", экономический рост в Индии в июле-сентябре замедлился до минимума более чем за шесть лет на фоне слабого потребительского спроса и частных инвестиций.

      Рост ВВП замедлился шестой квартал подряд и составил 4,5% во II квартале 2019-2020 финансового года. Это минимальные темпы роста с января-марта 2013 г.

      В сентябре правительство объявило о снижении ставки корпоративного налога с 30% до 22%, чтобы поддержать экономику.

      Некоторые аналитики надеются на улучшение показателей IPO в 2020 г. на фоне потенциальных правительственных реформ, которые, вероятно, приведут к росту фондовых рынков.

      В то же время многие IPO в этом году показали хорошие результаты, что повысило вероятность увеличения числа листингов в следующем году.

      Акции Indian Railway Catering and Tourism Corp Ltd, маркетинговой и рекламной компании Affle (India) и компании электронной коммерции Indiamart Intermesh выросли в цене вдвое по сравнению с ценами выпуска.

      Рубрики: Акции, Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: Индия, IPO, фондовый рынок

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