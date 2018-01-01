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      ЦБ Японии готов смягчить политику, если достижение цели по инфляции окажется под угрозой

      12:27Распечатать
      Москва, 26 декабря - "Вести.Экономика". Глава Банка Японии Харухико Курода заявил, что центральный банк без колебаний продолжит смягчать денежно-кредитную политику, если импульс к достижению цели по инфляции в 2% окажется под угрозой. Об этом сообщает Reuters.

      Глава Банка Японии Харухико Курода. Фото: EPA-EFE/KIMIMASA MAYAMA

      "Продолжая внимательно изучать различные риски, Банк Японии без колебаний примет дополнительные меры по смягчению, если возникнет большая вероятность того, что импульс к достижению цели ценовой стабильности будет потерян", - сказал Курода, выступая на ежегодной встрече крупнейшего в Японии бизнес-лобби "Кэйданрэн".

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      В то же время Курода дал несколько более оптимистичную оценку глобальным экономическим перспективам, укрепив мнение рынка о том, что Банк Японии не будет спешить менять свою текущую политику.

      "Неопределенность в отношении мировой экономики, включая развитие торговых переговоров между США и Китаем, несколько ослабла", - отметил Курода. Тем не менее "Банк Японии считает, что риски снижения прогноза для мировой экономики остаются значительными", добавил он.

      Власти Японии в декабре представили пакет фискального стимулирования на сумму 13,2 трлн иен ($120 млрд), чтобы поддержать рост третьей по величине экономики мира.

      По словам Куроды, этот пакет расходов может помочь ускорить рост при поддержке ультрамягкой монетарной политики Банка Японии.

      Как сообщали "Вести.Экономика", Банк Японии по итогам двухдневного заседания на прошлой неделе оставил денежно-кредитную политику без изменений. Процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ была сохранена на уровне минус 0,1%. Целевая доходность 10-летних гособлигаций Японии оставлена на уровне около 0%.

      Несмотря на шесть с лишним лет масштабного стимулирования, инфляция в Японии остается значительно ниже целевого 2%-го уровня. Между тем, годы масштабного стимулирования оставляют Банку Японии мало возможностей для борьбы со следующей рецессией и вызывают опасения по поводу накопления побочных эффектов ультрамягкой политики.

      Рубрики: ЦБ мира, Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: Япония, Банк Японии, денежно-кредитная политика, Харухико Курода

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