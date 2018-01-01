Почти 58% россиян в 2019 году не использовали отпуск в полном объеме

Почти шесть из десяти работающих россиян к концу года не успели использовать дни оплачиваемого отпуска в полном объеме, сообщает Superjob.ru. В опросе приняли участие 3 тыс. работающих россиян и 500 представителей компаний из всех округов России.

Москва, 26 декабря - "Вести.Экономика".Почти 58% работающих россиян не успевают израсходовать оплачиваемый отпуск в полном объеме, в среднем у них остается 17 неиспользованных дней. Только 30% опрошенных к концу года используют все дни положенного отпуска."Чем выше уровень дохода, тем больше среди россиян тех, кто не успел полностью отгулять оплачиваемый отпуск: 51% среди респондентов с зарплатой до 30 тыс. руб. и 62% среди тех, кто зарабатывает от 80 тыс. руб. в месяц. У мужчин к концу года накопилось больше дней неиспользованного отпуска, чем у женщин: в среднем 18 и 16 дней соответственно", - отмечает Superjob.ru.Почти 40% работодателей не принимают меры по неиспользованным отпускам сотрудников. Только 28% представителей кадровых служб стараются влиять на этот процесс - напоминают сотрудникам об оставшихся днях отпуска, выплачивают компенсацию за неиспользованные дни отпуска, но чаще всего остатки неиспользованного отпуска просто переносят на следующий год.Количество дней неиспользованного оплачиваемого отпуска у россиян увеличилось: в 2010 г. показатель составлял в среднем 15 дней, в 2019 г. - 17 дней.