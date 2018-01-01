Россия направит беспилотники на базу в Киргизии

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму протокол об использовании беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на военной базе в Киргизии.

Москва, 26 декабря - "Вести.Экономика".В Госдумекак законопроект "О ратификации протокола между Российской Федерацией и Киргизской Республикой о внесении изменений и дополнений в Соглашение между Российской Федерацией и Киргизской Республикой о статусе и условиях пребывания объединенной российской военной базы на территории Киргизской Республики от 20 сентября"."Положениями протокола соглашение дополняется терминами, касающимися беспилотных авиационных систем и беспилотных летательных аппаратов, устраняются несоответствия между российским и киргизским законодательством в отношении использования беспилотных летательных аппаратов, а также устанавливается порядок организации полетов беспилотных летательных аппаратов и воздушных судов РФ в воздушном пространстве Киргизской Республики", - сообщается в проекте закона о ратификации.Документ позволяет ввести в состав объединенной российской военной базы подразделения беспилотных летательных аппаратов и организовать их применение.