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      Стоимость проезда в пригородных электричках в Подмосковье вырастет с 1 января на 3%

      11:50Распечатать
      Москва, 26 декабря - "Вести.Экономика". С 1 января 2020 г. стоимость проезда в пригородных электричках в Подмосковье вырастет при оплате картой "Стрелка" на 3%, а стоимость проезда в автомобильном и наземном общественном электротранспорте - на 4,3%.

      Фото: "Электронная Ивантеевка"

      Одна поездка по единой транспортной карте в городском сообщении обойдется в 35,46 руб., поездка в пригородном сообщении - в 35,46 руб. плюс 4,48-4,49 руб. за каждые следующие 2,5 км, сообщает Комитет по ценам и тарифам правительства Московской области.

      Стоимость разового печатного билета вырастет с 53 руб. до 56 руб. в городском сообщении плюс 4-5 руб. за каждые 2,5 км в пригородном сообщении.

      Стоимость поездки по единой транспортной карте учащегося и единой льготной транспортной карте составит 17,73 руб. в городском сообщении плюс 2,24-2,25 руб. за каждые 2,5 км в пригородном сообщении.

      Проезд в пригородных электричках в пределах одной зоны подорожает на 1 руб. до 24 руб.

      Для поездки по Москве установлен единый тариф - 37 руб.

      Тариф на разовый проезд в пределах Московских центральных диаметров (МЦД) при оплате транспортной картой "Тройка" составит 47 руб., при оплате бесконтактной банковской картой - 51 руб. При этом для поездок в пригородных электропоездах повышенной комфортности сохранен повышающий коэффициент 2 к стоимости проезда.

      Власти не намерены пересматривать тарифы в течение 2020 г.

      Рубрики: Транспорт и туризм

      Метки: Подмосковье, электричка, МЦД, карта "Тройка", карта "Стрелка"

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