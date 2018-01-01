Стоимость проезда в пригородных электричках в Подмосковье вырастет с 1 января на 3%

С 1 января 2020 г. стоимость проезда в пригородных электричках в Подмосковье вырастет при оплате картой "Стрелка" на 3%, а стоимость проезда в автомобильном и наземном общественном электротранспорте - на 4,3%.

Фото: "Электронная Ивантеевка"

Москва, 26 декабря - "Вести.Экономика".Одна поездка по единой транспортной карте в городском сообщении обойдется в 35,46 руб., поездка в пригородном сообщении - в 35,46 руб. плюс 4,48-4,49 руб. за каждые следующие 2,5 км, сообщает Комитет по ценам и тарифам правительства Московской области.Стоимость разового печатного билета вырастет с 53 руб. до 56 руб. в городском сообщении плюс 4-5 руб. за каждые 2,5 км в пригородном сообщении.Стоимость поездки по единой транспортной карте учащегося и единой льготной транспортной карте составит 17,73 руб. в городском сообщении плюс 2,24-2,25 руб. за каждые 2,5 км в пригородном сообщении.Проезд в пригородных электричках в пределах одной зоны подорожает на 1 руб. до 24 руб.Для поездки по Москве установлен единый тариф - 37 руб.Тариф на разовый проезд в пределах Московских центральных диаметров (МЦД) при оплате транспортной картой "Тройка" составит 47 руб., при оплате бесконтактной банковской картой - 51 руб. При этом для поездок в пригородных электропоездах повышенной комфортности сохранен повышающий коэффициент 2 к стоимости проезда.Власти не намерены пересматривать тарифы в течение 2020 г.