Forbes: 5 самых разбогатевших российских миллиардеров 2019 года

Forbes составил список самых разбогатевших российских миллиардеров за последний год. Пятеро самых удачливых участников российского списка Forbes за 12 месяцев прибавили к своим состояниям $27 млрд.

1. Владимир Потанин



Даже если бы миллиардер проиграл суд бывшей супруге, требовавшей в Лондоне взыскать с него $6 млрд, он бы все равно остался в плюсе, ведь за год владелец более 30% акций "Норникеля" прибавил к своему капиталу почти $8 млрд.



Благодаря этому бизнесмен в рейтинге Forbes Real Time занимает уже третью строчку. На вершине этого списка — Владимир Потанин, за год увеличивший свое состояние более чем на треть.Даже если бы миллиардер проиграл суд бывшей супруге, требовавшей в Лондоне взыскать с него $6 млрд, он бы все равно остался в плюсе, ведь за год владелец более 30% акций "Норникеля" прибавил к своему капиталу почти $8 млрд.Благодаря этому бизнесмен в рейтинге Forbes Real Time занимает уже третью строчку.

2. Леонид Михельсон



К концу года он взял планку $27 млрд и остался лидером рейтинга 200 богатейших россиян.



Теперь ему уже рукой подать до абсолютного рекорда, установленного в 2008 г. Олегом Дерипаской.



Тогда журнал оценил его состояние в $28,6 млрд. На втором месте по годовому приросту состояния — Леонид Михельсон (+$5,9 млрд).К концу года он взял планку $27 млрд и остался лидером рейтинга 200 богатейших россиян.Теперь ему уже рукой подать до абсолютного рекорда, установленного в 2008 г. Олегом Дерипаской.Тогда журнал оценил его состояние в $28,6 млрд.

3. Вагит Алекперов



Его состояние за год выросло на $5,3 млрд до $23,8 млрд. Замыкает тройку лидеров списка самых разбогатевших за год россиян совладелец крупнейшей независимой нефтяной компании России Вагит Алекперов.Его состояние за год выросло на $5,3 млрд до $23,8 млрд.

4. Геннадий Тимченко



Впрочем, сам бизнесмен, по собственному признанию, активно нефтегазовым бизнесом больше не занимается.



За год его состояние выросло на $4,1 млрд и составляет $22,7 млрд. Геннадий Тимченко владеет пакетами акций компаний "НОВАТЭК" (23,49%), "Сибур" (17%), "Стройтранснефтегаз", "Стройтрансгаз" и "Трансойл".Впрочем, сам бизнесмен, по собственному признанию, активно нефтегазовым бизнесом больше не занимается.За год его состояние выросло на $4,1 млрд и составляет $22,7 млрд.

5. Алексей Мордашов



Позитивное влияние на котировки компании оказало в том числе заключение торгового соглашения между США и Китаем. Акции "Северстали", главного актива Алексея Мордашова, растут вместе с рынком металлов.Позитивное влияние на котировки компании оказало в том числе заключение торгового соглашения между США и Китаем.

Москва, 26 декабря - "Вести.Экономика".Ниже мы расскажем о них подробнее.