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      Forbes: 5 самых разбогатевших российских миллиардеров 2019 года

      11:54Распечатать
      Москва, 26 декабря - "Вести.Экономика". Forbes составил список самых разбогатевших российских миллиардеров за последний год. Пятеро самых удачливых участников российского списка Forbes за 12 месяцев прибавили к своим состояниям $27 млрд.

      Ниже мы расскажем о них подробнее.

      1. Владимир Потанин

      На вершине этого списка — Владимир Потанин, за год увеличивший свое состояние более чем на треть.

      Даже если бы миллиардер проиграл суд бывшей супруге, требовавшей в Лондоне взыскать с него $6 млрд, он бы все равно остался в плюсе, ведь за год владелец более 30% акций "Норникеля" прибавил к своему капиталу почти $8 млрд.

      Благодаря этому бизнесмен в рейтинге Forbes Real Time занимает уже третью строчку.

      2. Леонид Михельсон

      На втором месте по годовому приросту состояния — Леонид Михельсон (+$5,9 млрд).

      К концу года он взял планку $27 млрд и остался лидером рейтинга 200 богатейших россиян.

      Теперь ему уже рукой подать до абсолютного рекорда, установленного в 2008 г. Олегом Дерипаской.

      Тогда журнал оценил его состояние в $28,6 млрд.

      3. Вагит Алекперов

      Замыкает тройку лидеров списка самых разбогатевших за год россиян совладелец крупнейшей независимой нефтяной компании России Вагит Алекперов.

      Его состояние за год выросло на $5,3 млрд до $23,8 млрд.

      4. Геннадий Тимченко

      Геннадий Тимченко владеет пакетами акций компаний "НОВАТЭК" (23,49%), "Сибур" (17%), "Стройтранснефтегаз", "Стройтрансгаз" и "Трансойл".

      Впрочем, сам бизнесмен, по собственному признанию, активно нефтегазовым бизнесом больше не занимается.

      За год его состояние выросло на $4,1 млрд и составляет $22,7 млрд.

      5. Алексей Мордашов

      Акции "Северстали", главного актива Алексея Мордашова, растут вместе с рынком металлов.

      Позитивное влияние на котировки компании оказало в том числе заключение торгового соглашения между США и Китаем.

      Рубрики: Люди

      Метки: Россия, рейтинг, миллиардеры, состояние

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