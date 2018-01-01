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      Россия и Белоруссия завершают согласование дорожных карт по экономической интеграции

      12:29Распечатать
      Москва, 26 декабря - "Вести.Экономика". Россия и Белоруссия завершают согласование дорожных карт по экономической интеграции, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин в четверг в интервью телеканалу "Россия 24".

      "Это очень большой и сложный процесс. Мы сейчас близки к тому, чтобы завершить эту работу", - отметил он.

      "Если этот пакет будет подписан, то и российскому правительству, и белорусскому правительству придется очень сильно поработать в 2020 году и 2021 году, чтобы реализовать все намеченное", - прогнозирует Орешкин.

      Недосогласованными в рамках Союзного государства остаются вопросы нефти, газа и налогов, заявил журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин по итогам двусторонних российско-белорусских переговоров на высшем уровне 20 декабря.

      "По результатам переговоров осталось три группы вопросов, которые блокируют финальные договоренности: это договоренности в нефтяной сфере, договоренности в газовой сфере и договоренности в налоговой сфере", - отметил Орешкин.

      Рубрики: Бывший СССР

      Метки: интеграция, Максим Орешкин, РФ - Белоруссия

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