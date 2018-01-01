Россия и Белоруссия завершают согласование дорожных карт по экономической интеграции, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин в четверг в интервью телеканалу "Россия 24".

Москва, 26 декабря - "Вести.Экономика"."Это очень большой и сложный процесс. Мы сейчас близки к тому, чтобы завершить эту работу", - отметил он."Если этот пакет будет подписан, то и российскому правительству, и белорусскому правительству придется очень сильно поработать в 2020 году и 2021 году, чтобы реализовать все намеченное", - прогнозирует Орешкин.Недосогласованными в рамках Союзного государства остаются вопросы нефти, газа и налогов, заявил журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин по итогам двусторонних российско-белорусских переговоров на высшем уровне 20 декабря."По результатам переговоров осталось три группы вопросов, которые блокируют финальные договоренности: это договоренности в нефтяной сфере, договоренности в газовой сфере и договоренности в налоговой сфере", - отметил Орешкин.