Орешкин назвал нацпроекты важными, но недостаточными для ускорения роста ВВП России

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В то время как нацпроекты на высшем уровне превозносятся чуть ли не как основной драйвер роста, Минэкономразвития предупреждает: 1,7 трлн рублей не так уж и много. Новогодних чудес ждать не стоит. Интервью главы МЭР Максима Орешкина.
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Рубрики: Правительство, Парламент
Метки: ВВП России, нацпроект, дорога, Максим Орешкин, онкология
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