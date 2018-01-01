Орешкин назвал нацпроекты важными, но недостаточными для ускорения роста ВВП России

Национальные проекты решают в России важнейшие социально-экономические задачи, но нацпроекты не смогут совершить революцию с точки зрения экономического роста, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в интервью телеканалу "Россия 24".

В то время как нацпроекты на высшем уровне превозносятся чуть ли не как основной драйвер роста, Минэкономразвития предупреждает: 1,7 трлн рублей не так уж и много. Новогодних чудес ждать не стоит. Интервью главы МЭР Максима Орешкина.

Москва, 26 декабря - "Вести.Экономика"."Что такое национальные проекты? Это 10% бюджетных расходов. Не могут 10% бюджетных расходов что-то кардинально изменить в экономике. Важны национальные проекты? Абсолютно. Они решают большое количество назревших и перезревших задач в разных областях социально-экономической сферы. Могут ли 10% бюджетных расходов совершить революцию в экономическом росте? Конечно же, нет", - отметил Орешкин.Нацпроекты могут улучшить положение с лечением раковых заболеваний, строительством дорог, развитием городской среды, сохранением окружающей среды, повысить доступность кредитования для предприятий малого и среднего бизнеса. "То есть точечные истории - они очень важны, в каждой конкретной сфере они дают возможность двигаться вперед", - заявил Орешкин.В свою очередь глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил накануне, что ускорение роста ВВП России до 3% в год к 2021 г. маловероятно, а нацпроектов и предусмотренных в них денег для этого недостаточно.Глава Сбербанка Герман Греф также усомнился в достаточности нацпроектов для ускорения роста российской экономики. Для этого необходимо проводить институциональные реформы, подчеркнул Греф.