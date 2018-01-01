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      Россия начинает поставки пшеницы в Иран

      15:45Распечатать
      Москва, 26 декабря - "Вести.Экономика". Первый контракт на поставку в Иран российской пшеницы заключила государственная "Объединенная зерновая компания" (ОЗК): до конца января 2020 г. планируется отправить 130 тыс. тонн зерна. В целом Иран может закупить до 3 млн т пшеницы.

      Твердые контракты оцениваются на 300 тыс. тонн пшеницы стоимостью $65 млн. До конца марта Иран может в целом закупить 3 млн тонн пшеницы, но трейдеры опасаются поставлять туда урожай из-за сложностей с оплатой и риска санкций. Таможня уже начала скрывать данные по поставкам российского зерна в Иран, сообщил "КоммерсантЪ".

      ОЗК (50% плюс 1 акцией владеет государство, остальное у ВТБ) готовится отправить в Иран первый сухогруз с 60 тыс. тоннами российской пшеницы из Новороссийска. Посредником выступает иностранная компания, которая может торговать с Ираном.

      Ранее Иран закупал из России только кукурузу и ячмень. В ОЗК уточнили, что заключили контракт на поставку в Иран 130 тыс. тонн, которые будут отправлены до конца января.

      Иран не покупал пшеницу уже несколько лет, но до конца марта 2020 г. может приобрести до 3 млн тонн.

      Рубрики: АПК

      Метки: ОЗК, экспорт пшеницы, Россия - Иран

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