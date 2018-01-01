Турция готовит отправку армии в Ливию

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После свержения силами НАТО и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 г. Ливия перестала существовать как единое государство. В стране царит двоевластие. В Ливии действует международно признанное ПНС Фаиза Сараджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани с парламентом, поддерживаемый Ливийской национальной армией фельдмаршала Халифы Хафтара.
Рубрики: Африка
Метки: Ливия, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган
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