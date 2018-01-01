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      Китай заявил, что США задолжали мировому сообществу объяснения по делу Сноудена

      13:00Распечатать
      Москва, 26 декабря - "Вести.Экономика". США до сих пор не представили мировому сообществу объяснений по делу бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдварда Сноудена и обнародованных им сведений о развернутой США мировой слежке, заявил представитель Минобороны Китая У Цянь.

      Эдвард Сноуден

      "Что касается вопроса кибербезопасности, то США пестро запятнали себя в этом деле. США до сих пор не погасили перед мировым сообществом свой долг в объяснении по делу Сноудена, а также по делу проводимых США в отношении других стран масштабных хищениях секретной информации и кибератаках. В то же время США продолжают указывать на другие, наименее подходящие для этого страны", - отметил У Цянь, сообщает ТАСС.

      Оборонный бюджет США на 2020 г. составляет $738 млрд, а это более 40% общемировых трат на оборону. На этом фоне заявления американских официальных лиц о военной угрозе со стороны Китая являются беспочвенными, подчеркнул У Цянь.

      "В последние годы США развязывали войны по всему миру, бесцеремонно нарушали суверенитет других стран. Пороховой дым доносится с пройденных ими мест. Огромное количество невинных людей погибли и получили ранения, а многие лишились крова и стали беженцами", - заявил У Цянь.

      "В Китае есть пословица: "Вор громче всех кричит: "Держи вора!". Американские чиновники безосновательно критикуют Китай, однако, на мой взгляд, каждое их слово и выражение описывают США", - подчеркнул У Цянь.

      Сноуден в 2013 г. предал огласке сведения о способах электронной слежки американских спецслужб за всем миром, в том числе о незаконной прослушке переговоров глав различных стран.

      Рубрики: США и Канада, Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: США, Китай, ЦРУ, АНБ, Эдвард Сноуден

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