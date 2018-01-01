США до сих пор не представили мировому сообществу объяснений по делу бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдварда Сноудена и обнародованных им сведений о развернутой США мировой слежке, заявил представитель Минобороны Китая У Цянь.

Эдвард Сноуден

Москва, 26 декабря - "Вести.Экономика"."Что касается вопроса кибербезопасности, то США пестро запятнали себя в этом деле. США до сих пор не погасили перед мировым сообществом свой долг в объяснении по делу Сноудена, а также по делу проводимых США в отношении других стран масштабных хищениях секретной информации и кибератаках. В то же время США продолжают указывать на другие, наименее подходящие для этого страны", - отметил У Цянь, сообщает ТАСС.Оборонный бюджет США на 2020 г. составляет $738 млрд, а это более 40% общемировых трат на оборону. На этом фоне заявления американских официальных лиц о военной угрозе со стороны Китая являются беспочвенными, подчеркнул У Цянь."В последние годы США развязывали войны по всему миру, бесцеремонно нарушали суверенитет других стран. Пороховой дым доносится с пройденных ими мест. Огромное количество невинных людей погибли и получили ранения, а многие лишились крова и стали беженцами", - заявил У Цянь."В Китае есть пословица: "Вор громче всех кричит: "Держи вора!". Американские чиновники безосновательно критикуют Китай, однако, на мой взгляд, каждое их слово и выражение описывают США", - подчеркнул У Цянь.Сноуден в 2013 г. предал огласке сведения о способах электронной слежки американских спецслужб за всем миром, в том числе о незаконной прослушке переговоров глав различных стран.