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      Россия через несколько дней начнет поставки газа по "Турецкому потоку"

      13:31Распечатать
      Москва, 26 декабря - "Вести.Экономика". Поставки российского газа по трубопроводу "Турецкий поток" начнут через несколько дней, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.

      "Турецкий поток"

      Церемония торжественного открытия "Турецкого потока" пройдет 8 января в Стамбуле при участии президентов России и Турции. "Через несколько дней мы с вами начинаем поставки газа по морскому газопроводу "Турецкий поток", и впереди у нас завершение строительства "Северного потока-2", - отметил Миллер, сообщает РИА "Новости".

      "Новые морские магистрали повысят энергетическую безопасность европейского региона и помогут Европе в достижении экологических целей", - подчеркнул Миллер.

      "Турецкий поток" состоит из двух ниток мощностью 15,75 млрд куб. м каждая. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.

      Рубрики: Энергетика

      Метки: Европа, газ, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, "Турецкий поток"

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