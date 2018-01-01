Россия через несколько дней начнет поставки газа по "Турецкому потоку"

Поставки российского газа по трубопроводу "Турецкий поток" начнут через несколько дней, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.

"Турецкий поток"

Москва, 26 декабря - "Вести.Экономика".Церемония торжественного открытия "Турецкого потока" пройдет 8 января в Стамбуле при участии президентов России и Турции. "Через несколько дней мы с вами начинаем поставки газа по морскому газопроводу "Турецкий поток", и впереди у нас завершение строительства "Северного потока-2", - отметил Миллер, сообщает РИА "Новости"."Новые морские магистрали повысят энергетическую безопасность европейского региона и помогут Европе в достижении экологических целей", - подчеркнул Миллер."Турецкий поток" состоит из двух ниток мощностью 15,75 млрд куб. м каждая. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.