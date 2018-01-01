Россия достроит "Северный поток-2" за несколько месяцев

Оператор Nord Stream 2 (создан "Газпромом") достроит трубопровод "Северный поток-2" без участия иностранных подрядчиков и трубоукладчиков за несколько месяцев, заявил министр энергетики России Александр Новак.

Трубоукладочное судно "Академик Черский" из "Газпром флота". Фото: пресс-служба компании.

Маршруты газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2"

На долю трубоукладочных судов Solitaire, Audacia и Pioneering Spirit компании Allseas приходится более 96% от общей протяженности двухниточного газопровода "Северный поток-2". Компания Saipem, использующая судно Castoro Dieci, выполнила протаскивание на берег конечного участка газопровода и его стыковку с участком берегового пересечения в Германии, а также надводную стыковку нитей газопровода в немецких водах. Российское предприятие АО "МРТС" обеспечило прокладку прибрежного участка двух ниток газопровода в мелководной зоне у побережья России с использованием трубоукладочного судна "Фортуна", включая две надводные стыковки возле российского участка берегового пересечения.



Согласно данным Nord Stream 2, оператора проекта, в укладке труб через Балтийское море принимали участие несколько трубоукладчиков:



- Solitaire с динамическим позиционированием, пригодно для укладки труб на глубину от 18 до 2775 м, скорость укладки - около 3 км в сутки.



- Pioneering Spirit. Оператор - Allseas. Крупнейшее в мире трубоукладочное судно, с динамическим позиционированием - пригодно для укладки труб на глубину до 4 тыс. м. Скорость укладки - около 3 км в сутки.



- Audacia. Оператор - Allseas. Трубоукладочное судно с якорным позиционированием (10 якорей) для укладки труб в водах Германии. Укладка труб на глубину от 18 до 2775 м. Скорость укладки - около 1,2 км в сутки.



- Castoro Dieci. Оператор - Saipem. Морская трубоукладочная баржа с якорным позиционированием, с малой осадкой, несамоходная. Использовалась для подготовительных и монтажных работ на береговом пересечении в Германии.



- "Фортуна". Оператор - российская компания АО "МРТС". Это многофункциональная плоскодонная трубоукладочная баржа с 12-точечной системой якорного позиционирования. Используется для трубоукладочных работ на российском участке, пригодна для укладки труб на глубину до 200 м. Скорость укладки - до 1 км в сутки. Структура "Северного потока-2" На долю трубоукладочных судов Solitaire, Audacia и Pioneering Spirit компании Allseas приходится более 96% от общей протяженности двухниточного газопровода "Северный поток-2". Компания Saipem, использующая судно Castoro Dieci, выполнила протаскивание на берег конечного участка газопровода и его стыковку с участком берегового пересечения в Германии, а также надводную стыковку нитей газопровода в немецких водах. Российское предприятие АО "МРТС" обеспечило прокладку прибрежного участка двух ниток газопровода в мелководной зоне у побережья России с использованием трубоукладочного судна "Фортуна", включая две надводные стыковки возле российского участка берегового пересечения.Согласно данным Nord Stream 2, оператора проекта, в укладке труб через Балтийское море принимали участие несколько трубоукладчиков:- Solitaire с динамическим позиционированием, пригодно для укладки труб на глубину от 18 до 2775 м, скорость укладки - около 3 км в сутки.- Pioneering Spirit. Оператор - Allseas. Крупнейшее в мире трубоукладочное судно, с динамическим позиционированием - пригодно для укладки труб на глубину до 4 тыс. м. Скорость укладки - около 3 км в сутки.- Audacia. Оператор - Allseas. Трубоукладочное судно с якорным позиционированием (10 якорей) для укладки труб в водах Германии. Укладка труб на глубину от 18 до 2775 м. Скорость укладки - около 1,2 км в сутки.- Castoro Dieci. Оператор - Saipem. Морская трубоукладочная баржа с якорным позиционированием, с малой осадкой, несамоходная. Использовалась для подготовительных и монтажных работ на береговом пересечении в Германии.- "Фортуна". Оператор - российская компания АО "МРТС". Это многофункциональная плоскодонная трубоукладочная баржа с 12-точечной системой якорного позиционирования. Используется для трубоукладочных работ на российском участке, пригодна для укладки труб на глубину до 200 м. Скорость укладки - до 1 км в сутки.

Москва, 26 декабря - "Вести.Экономика".После введения санкций швейцарский подрядчик Allseas отвел свои трубоукладчики из зоны строительства "Северного потока-2" в Балтийском море.Новак не исключает, что Allseas после разъяснений из США может вернуться."Если Allseas не сможет в рамках разъяснений Минфина США достраивать проект, у нас есть возможность достроить собственными средствами. Для этого нужно будет провести несколько дополнительных работ организационного порядка, и думаю, что в течение нескольких месяцев эта работа будет проведена", - пояснил Новак.Он отметил, что "Северный поток-2" введут в эксплуатацию в 2020 г. (ранее декабрь 2019 г.).И для этого не надо строить долгие годы новый трубоукладчик, как предлагал глава "Объединенной судостроительной корпорации" Алексей Рахманов.В России есть собственные трубокладчики - с динамической и якорной системами позиционирования. Часть из них принадлежит. Один из них принимал участие в укладке "Северного потока-2" -с якорным позиционированием. Для "Северного потока-2" могла поработать и, которая работала на морском арктическом участке трубопровода Бованенково - Ухта.Если использовать российский трубоукладчик с якорным позиционированием, то для этого потребуется новое разрешении Дании. Ранее датские власти разрешили укладку "Северного потока-2" в своих водах только трубоукладчикам с динамической системой позиционирования - это повышает безопасность работ. В этом случае исключается человеческий фактор, и система удерживает судно на рабочей точке.Можно использовать российское трубоукладочное судно, которое обладает возможностями динамического позиционирования, - это, но для прибытия к датским водам потребуется около двух месяцев, поскольку оно в настоящее время находится на Дальнем Востоке России, сообщали "Вести. Экономика".В итоге газопровод может заработать не ранее начала лета 2020 г.По данным Nord Stream 2, уже построено около 80% газопровода, осталось уложить 160 км в территориальных водах Дании и частично в Германии. Самые сложные участки Nord Stream 2 были проложены на глубине около 200 м, остались участки на глубине до 100 м.Правительство Германии 22 декабря одобрило прокладку трубопровода "Северного потока-2" на отрезке в 16,5 км в зимние месяцы. Ранее такое разрешение было получено от Дании.