ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      Россия достроит "Северный поток-2" за несколько месяцев

      14:12Распечатать
      Москва, 26 декабря - "Вести.Экономика". Оператор Nord Stream 2 (создан "Газпромом") достроит трубопровод "Северный поток-2" без участия иностранных подрядчиков и трубоукладчиков за несколько месяцев, заявил министр энергетики России Александр Новак.

      Трубоукладочное судно "Академик Черский" из "Газпром флота". Фото: пресс-служба компании.

      После введения санкций швейцарский подрядчик Allseas отвел свои трубоукладчики из зоны строительства "Северного потока-2" в Балтийском море.

      Новак не исключает, что Allseas после разъяснений из США может вернуться.

      "Если Allseas не сможет в рамках разъяснений Минфина США достраивать проект, у нас есть возможность достроить собственными средствами. Для этого нужно будет провести несколько дополнительных работ организационного порядка, и думаю, что в течение нескольких месяцев эта работа будет проведена", - пояснил Новак.

      Он отметил, что "Северный поток-2" введут в эксплуатацию в 2020 г. (ранее декабрь 2019 г.).

      И для этого не надо строить долгие годы новый трубоукладчик, как предлагал глава "Объединенной судостроительной корпорации" Алексей Рахманов.

      В России есть собственные трубокладчики - с динамической и якорной системами позиционирования. Часть из них принадлежит российской компании "МРТС". Один из них принимал участие в укладке "Северного потока-2" - это судно "Фортуна" с якорным позиционированием. Для "Северного потока-2" могла поработать и трубоукладочная баржа "МРТС Дефендер", которая работала на морском арктическом участке трубопровода Бованенково - Ухта.

      Если использовать российский трубоукладчик с якорным позиционированием, то для этого потребуется новое разрешении Дании. Ранее датские власти разрешили укладку "Северного потока-2" в своих водах только трубоукладчикам с динамической системой позиционирования - это повышает безопасность работ. В этом случае исключается человеческий фактор, и система удерживает судно на рабочей точке.

      Можно использовать российское трубоукладочное судно, которое обладает возможностями динамического позиционирования, - это "Академик Черский" из флота "Газпрома", но для прибытия к датским водам потребуется около двух месяцев, поскольку оно в настоящее время находится на Дальнем Востоке России, сообщали "Вести. Экономика".

      В итоге газопровод может заработать не ранее начала лета 2020 г.

      Маршруты газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2"

      По данным Nord Stream 2, уже построено около 80% газопровода, осталось уложить 160 км в территориальных водах Дании и частично в Германии. Самые сложные участки Nord Stream 2 были проложены на глубине около 200 м, остались участки на глубине до 100 м.

      Правительство Германии 22 декабря одобрило прокладку трубопровода "Северного потока-2" на отрезке в 16,5 км в зимние месяцы. Ранее такое разрешение было получено от Дании.

      На долю трубоукладочных судов Solitaire, Audacia и Pioneering Spirit компании Allseas приходится более 96% от общей протяженности двухниточного газопровода "Северный поток-2". Компания Saipem, использующая судно Castoro Dieci, выполнила протаскивание на берег конечного участка газопровода и его стыковку с участком берегового пересечения в Германии, а также надводную стыковку нитей газопровода в немецких водах. Российское предприятие АО "МРТС" обеспечило прокладку прибрежного участка двух ниток газопровода в мелководной зоне у побережья России с использованием трубоукладочного судна "Фортуна", включая две надводные стыковки возле российского участка берегового пересечения.

      Согласно данным Nord Stream 2, оператора проекта, в укладке труб через Балтийское море принимали участие несколько трубоукладчиков:

      - Solitaire с динамическим позиционированием, пригодно для укладки труб на глубину от 18 до 2775 м, скорость укладки - около 3 км в сутки.

      - Pioneering Spirit. Оператор - Allseas. Крупнейшее в мире трубоукладочное судно, с динамическим позиционированием - пригодно для укладки труб на глубину до 4 тыс. м. Скорость укладки - около 3 км в сутки.

      - Audacia. Оператор - Allseas. Трубоукладочное судно с якорным позиционированием (10 якорей) для укладки труб в водах Германии. Укладка труб на глубину от 18 до 2775 м. Скорость укладки - около 1,2 км в сутки.

      - Castoro Dieci. Оператор - Saipem. Морская трубоукладочная баржа с якорным позиционированием, с малой осадкой, несамоходная. Использовалась для подготовительных и монтажных работ на береговом пересечении в Германии.

      - "Фортуна". Оператор - российская компания АО "МРТС". Это многофункциональная плоскодонная трубоукладочная баржа с 12-точечной системой якорного позиционирования. Используется для трубоукладочных работ на российском участке, пригодна для укладки труб на глубину до 200 м. Скорость укладки - до 1 км в сутки.

      Структура "Северного потока-2"

      Рубрики: Энергетика

      Метки: Александр Новак, Северный поток-2, поставки газа в ЕС, трубоукладчик

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить