Минтруд не видит рисков повышения уровня безработицы в 2020 году

Уровень безработицы в России составит в 2020 г. 4,5-4,7%, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин в интервью телеканалу "Россия 24".

Около 130 тыс. человек предпенсионного возраста смогли переобучиться за государственный счет в 2019 г. Впоследствии большинство из них осталось на своих рабочих местах. Интервью Максима Топилина.

Москва, 26 декабря - "Вести.Экономика"."Ситуация лучше, чем обычно", поскольку "молодое поколение, которое выходит на рынок труда, гораздо более малочисленное" и рисков повышения уровня безработицы в 2020 г. нет, пояснил министр.По прогнозу Минтруда, численность безработных россиян по методологии Международной организации труда (МОТ) составит в 2019 г. 3,4 млн человек. "Мы планируем, что в следующем году приблизительно так все и сохранится. Мы исходим из того, что никаких серьезных изменений здесь мы не ожидаем, и планируем так и финансовые средства", - заявил Топилин.Минтруд готов работать с организациями среднего образования, чтобы "подстроить" образование под потребности рынка труда, а также с работодателями, чтобы расширить внедрение профессиональных стандартов. "То есть идет такая больше настройка, настроечная работа", - отметил министр.Уровень безработицы в России считают двумя способами: во-первых, подсчитывают общее количество граждан, состоящих на учете в органах службы занятости (официальная безработица), во-вторых, подсчитывают количество безработных по методике МОТ. По сведениям Минтруда на 23 декабря, официальная безработица составляет 674,11 тыс. человек.По данным Росстата, численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше составила к концу ноября 76,2 млн человек. Из них 72,7 млн человек заняты экономической деятельностью, 3,5 млн человек не имели работы или доходного занятия, искали работу и находились в готовности приступить к работе в ближайшую неделю.К концу ноября на учете в органах службы занятости населения состояли в качестве безработных 664 тыс. человек.