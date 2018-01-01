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      Казахстан: договорились с "Транснефтью" о транзите нефти в Белоруссию. "Транснефть": ничего не знаем о таких договоренностях

      14:25Распечатать
      Москва, 26 декабря - "Вести.Экономика". Казахстан имеет устные договоренности с Россией, в частности с компанией "Транснефть", о возможности транзита нефти из Казахстана в Белоруссию, заявил посол Казахстана в Белоруссии Аскар Бейсенбаев.

      Фото: sm-news.ru

      "Есть договоренности о том, что когда все внутригосударственные процедуры будут завершены, все вопросы будут отработаны, будут заключены договоры (о поставках и транзите нефти - прим. ред.) с нефтедобывающими компаниями. Пока есть устные общеполитические договоренности (о транзите нефти через систему "Транснефти" из Казахстана в Белоруссию - прим. ред.)", - отметил Бейсенбаев и сослался на договоренности, достигнутые в ходе визита президента Белоруссии Александра Лукашенко в Казахстан в октябре, сообщает "Интерфакс".

      "Министр энергетики Казахстана уже был в России и согласовал с российскими коллегами вопрос по транзиту нефти в Беларусь", - подчеркнул Бейсенбаев.

      Между тем советник президента "Транснефти", пресс-секретарь компании Игорь Демин заявил, что компании об этом ничего не известно. "К нам никто не обращался, ни казахстанская, ни белорусская сторона", - подчеркнул Демин.

      Министр энергетики Александр Новак заявил ранее, что Казахстан официально не предлагал России наладить транзит нефти в Белоруссию. "Мы обсуждали этот вопрос во время визита, на электроэнергетический совет приезжал министр энергетики (Канат - прим. ред.) Бозумбаев, и он говорил об этих переговорах с белорусской стороной. Больше у нас никакой информации нет. Официальных предложений нет никаких", - подчеркнул Новак.

      Белоруссия и Казахстан договорились в октябре о поставках нефти и начале переговоров по этому вопросу. Соглашение о поставках должно пройти перед подписанием ряд внутригосударственных процедур. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе своего октябрьского визита в Нур-Султан заявил, что казахстанскую нефть и нефтепродукты могут поставлять в Белоруссию транзитом через Россию, отметив, что соответствующие переговоры с Россией пройдут в ближайшее время.

      В начале декабря вице-министр энергетики Казахстана Асет Магауов заявил, что Белоруссия заявила о готовности покупать 3,2-3,5 млн тонн нефти и темных нефтепродуктов в год. Двустороннее соглашение с Белоруссией о поставках нефти и нефтепродуктов могут подписать в начале 2020 г.

      Рубрики: Энергетика, Бывший СССР

      Метки: Белоруссия, Казахстан, Александр Лукашенко, транзит нефти, "Транснефть"

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