Грузовики "КамАЗ" стали самыми популярными в России

В России по состоянию на 1 июля 2019 г. числилось 37,687 млн грузовых автомобилей, сообщило аналитическое агентство "Автостат".

Москва, 26 декабря - "Вести.Экономика".На первом месте по популярности находятся грузовики "КамАЗ" - на середину года в стране насчитывалось 918,7 тыс. таких автомобилей. Второе место занимает "ГАЗ" с показателем 732,2 тыс. автомобилей. На третьем месте с результатом 507,8 тыс. единиц находится "ЗИЛ".В топ-10 самых распространенных грузовиков в России также вошли "МАЗ" (290,8 тыс. ед.), "Урал" (173,7 тыс единиц), "САЗ" (166,8 тыс единиц), Volvo (102,4 тыс единиц), MAN (95,4 тыс единиц), Scania (85 тыс единиц) и Mercedes-Benz (75,6 тыс единиц).В сентябре сообщалось, что в России по состоянию на 1 июля 2019 г. насчитывалось 52,4 млн автомобилей. Больше всего в стране легковых машин - 44,1 млн единиц, что составляет 84% от всего объема автопарка страны.