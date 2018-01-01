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      Кабмин РФ запретил закупку иностранных систем хранения данных для госнужд

      14:37Распечатать

      Москва, 26 декабря - "Вести.Экономика". Российский кабинет министров ввел запрет на два года на государственные закупки иностранных систем хранения данных (СХД) для государственных и муниципальных нужд.

      Правительственное постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев 21 декабря 2019 года.

      Цель запрета - помочь развитию российских производителей электроники на государственном уровне, а также стимулирует спрос на микроэлектронику.

      Согласно документу, разработанному Минпромторгом, запрет вступит в силу с 2020 года. Он коснется техники, у которой по единому реестру радиоэлектронной продукции есть аналоги отечественного производства.

      "По оценкам предприятий промышленности, объем данного рынка в госсекторе составляет около 8 - 9 млрд руб. ежегодно. Именно такой заказ ожидается от госорганов в рамках закупок", - прокомментировал запрет глава ведомства Денис Мантуров.

      В 2017-2019 годах государственные и муниципальные заказчики закупили более 3,6 млн запоминающих устройств и устройств хранения данных. Доля продукции российского производства составила 32%.

      Рубрики: Правительство, Парламент

      Метки: правительство, Минпромторг, запрет, Дмитрий Медведев, СХД

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