ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      Экспорт российских сельхозтоваров может превысить в 2019 году $24 млрд

      15:12Распечатать
      Москва, 26 декабря - "Вести.Экономика". Экспорт российских сельхозтоваров может превысить в 2019 г. $24 млрд, заявил президент Владимир Путин.

      "Агроэкспорт, причем включая не только сырье, но и продукцию высокого передела, по итогам года может превысить $24 млрд. К 2024 г., вы знаете, мы ставим перед собой задачу выйти на $45 млрд. И это вполне реализуемая задача", - отметил президент.

      В свою очередь глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев заявил, что экспорт российских сельхозтоваров может составить в 2019 г. $25 млрд при плане $24 млрд. В 2018 г. Россия поставила за рубеж сельхозтовары на $25,8 млрд, в 2017 г. - на $20,7 млрд.

      Между тем годовой урожай зерна в России в объеме более 100 млн тонн становится нормой, заявил Путин. "По зерну, по всем прогнозам, снова выходим на высокий результат - порядка 121 млн тонн (в 2019 г. - прим. ред.). Ежегодный урожай за 100 млн тонн становится устойчивой тенденцией. То, что прежде воспринималось как рекорд, сегодня норма. Для справки: в 2018 г., как вы знаете, собрано 113,3 млн тонн, в 2017 г. - более 135 млн тонн. А РСФСР в составе СССР имела рекордный урожай в 1978 г. - 127,4 млн тонн", - пояснил президент.

      По данным Росстата, в 2019 г. в России собрали 120,67 млн тонн зерновых и зернобобовых культур в чистом весе. В том числе сбор зерновых составил 117,33 млн тонн (в 2018 г. - 109,82 млн тонн), пшеницы - 74,34 млн тонн (72,14 млн тонн).

      Минсельхоз прогнозировал, что урожай зерна в 2019 г. составит 121 млн тонн в чистом весе.

      Рубрики: Президент, Товарные рынки

      Метки: экспорт, Владимир Путин, зерно, Минсельхоз, Дмитрий Патрушев, сельхозтовар

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить