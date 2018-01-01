Экспорт российских сельхозтоваров может превысить в 2019 году $24 млрд

Экспорт российских сельхозтоваров может превысить в 2019 г. $24 млрд, заявил президент Владимир Путин.

Москва, 26 декабря - "Вести.Экономика"."Агроэкспорт, причем включая не только сырье, но и продукцию высокого передела, по итогам года может превысить $24 млрд. К 2024 г., вы знаете, мы ставим перед собой задачу выйти на $45 млрд. И это вполне реализуемая задача", - отметил президент.В свою очередь глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев заявил, что экспорт российских сельхозтоваров может составить в 2019 г. $25 млрд при плане $24 млрд. В 2018 г. Россия поставила за рубеж сельхозтовары на $25,8 млрд, в 2017 г. - на $20,7 млрд.Между тем годовой урожай зерна в России в объеме более 100 млн тонн становится нормой, заявил Путин. "По зерну, по всем прогнозам, снова выходим на высокий результат - порядка 121 млн тонн (в 2019 г. - прим. ред.). Ежегодный урожай за 100 млн тонн становится устойчивой тенденцией. То, что прежде воспринималось как рекорд, сегодня норма. Для справки: в 2018 г., как вы знаете, собрано 113,3 млн тонн, в 2017 г. - более 135 млн тонн. А РСФСР в составе СССР имела рекордный урожай в 1978 г. - 127,4 млн тонн", - пояснил президент.По данным Росстата, в 2019 г. в России собрали 120,67 млн тонн зерновых и зернобобовых культур в чистом весе. В том числе сбор зерновых составил 117,33 млн тонн (в 2018 г. - 109,82 млн тонн), пшеницы - 74,34 млн тонн (72,14 млн тонн).Минсельхоз прогнозировал, что урожай зерна в 2019 г. составит 121 млн тонн в чистом весе.