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      Верховный суд разъяснил правила взыскания долгов с детей владельцев обанкротившихся компаний

      15:29Распечатать

      Москва, 26 декабря - "Вести.Экономика". Верховный суд разрешил взыскивать долги признанных несостоятельными компаний с родственников и даже с несовершеннолетних детей их владельцев, в случае если из-за умышленных сделок по передаче им имущества не удалось погасить задолженность банкрота, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на определение суда.

      Ответственность этих родственников ограничивается стоимостью переданного имущества.

      Коллегия ВС по экономическим спорам квалифицировала такие сделки по передаче имущества, как способ помешать кредиторам компании-банкрота взыскать с нее долг, следует из определения.

      Взыскание с родственников может происходить двумя способами: путем признания сделки по передаче имущества мнимой или в порядке возмещения вреда. Правило о взыскании распространяется на любое имущество, поскольку владельцы компаний-банкротов отвечают перед кредиторами всем своим имуществом, за исключением того, на которое по закону не может быть обращено взыскание, поясняется в определении.

      Спор о взыскании долгов с родственников компаний-банкротов возник в связи с банкротством компании "Альянс". Арбитражный суд Москвы признал, что она, исполняя госконтракты, использовала подконтрольные организации, чтобы экономить на налогах и выводить деньги. Из-за этих нарушений компания обанкротилась и остался должен кредиторам 311,7 млн руб.

      Чтобы вернуть деньги, Федеральная налоговая служба (ФНС) решила привлечь к субсидиарной ответственности бывшего совладельца и нынешнего гендиректора "Альянса" Вадима Самыловского, его жену и двоих сыновей.

      В декабре 2017 г., уже после банкротства компании, родители подарили им восемь объектов недвижимости и два транспортных средства, цитирует "Интерфакс" материалы дела. Это произошло после признания "Альянса" банкротом, но до подачи иска о привлечении к субсидиарной ответственности.

      Суды трех инстанций не согласились с требованиями к детям должников. Но ФНС обратилась с кассационной жалобой в Верховный суд, который отменил предыдущие решения судов.

      Рубрики: Регионы России

      Метки: ФНС, Верховный суд, взыскание долгов

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