Верховный суд разъяснил правила взыскания долгов с детей владельцев обанкротившихся компаний

Верховный суд разрешил взыскивать долги признанных несостоятельными компаний с родственников и даже с несовершеннолетних детей их владельцев, в случае если из-за умышленных сделок по передаче им имущества не удалось погасить задолженность банкрота, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на определение суда.

Москва, 26 декабря - "Вести.Экономика".Ответственность этих родственников ограничивается стоимостью переданного имущества.Коллегия ВС по экономическим спорам квалифицировала такие сделки по передаче имущества, как способ помешать кредиторам компании-банкрота взыскать с нее долг, следует из определения.Взыскание с родственников может происходить двумя способами: путем признания сделки по передаче имущества мнимой или в порядке возмещения вреда. Правило о взыскании распространяется на любое имущество, поскольку владельцы компаний-банкротов отвечают перед кредиторами всем своим имуществом, за исключением того, на которое по закону не может быть обращено взыскание, поясняется в определении.Спор о взыскании долгов с родственников компаний-банкротов возник в связи с банкротством компании "Альянс". Арбитражный суд Москвы признал, что она, исполняя госконтракты, использовала подконтрольные организации, чтобы экономить на налогах и выводить деньги. Из-за этих нарушений компания обанкротилась и остался должен кредиторам 311,7 млн руб.Чтобы вернуть деньги, Федеральная налоговая служба (ФНС) решила привлечь к субсидиарной ответственности бывшего совладельца и нынешнего гендиректора "Альянса" Вадима Самыловского, его жену и двоих сыновей.В декабре 2017 г., уже после банкротства компании, родители подарили им восемь объектов недвижимости и два транспортных средства, цитирует "Интерфакс" материалы дела. Это произошло после признания "Альянса" банкротом, но до подачи иска о привлечении к субсидиарной ответственности.Суды трех инстанций не согласились с требованиями к детям должников. Но ФНС обратилась с кассационной жалобой в Верховный суд, который отменил предыдущие решения судов.