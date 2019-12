Huawei отрицает получение значительной финансовой помощи от Китая

Технологическая компания Huawei опровергла публикацию газеты The Wall Street Journal об особой финансовой поддержке со стороны правительства КНР.

Москва, 26 декабря - "Вести.Экономика"25 декабря американское издание опубликовало статью, в которой сообщалось о том, что правительство КНР предоставило Huawei финансовую поддержку, которая позволила бы компании поддерживать более конкурентоспособные цены на рынке.Изучив публичные документы, в том числе заявления компании и данные земельного кадастра, обозреватели подсчитали, что в виде грантов, кредитов, налоговых льгот и других форм финансовой помощи Huawei получила от государства до $75 млрд. По мнению аналитиков, за счет этого китайский вендор и смог установить более низкие чем у конкурентов цены с выгодой для клиентов до 30%.Исследование WSJ показало, что наибольшую часть помощи - около $46 млрд - компания получила в виде займов, кредитных линий и других форм поддержки от государственных кредиторов. Кроме того, в период с 2008 по 2018 годы компания сэкономила до 25 млрд долларов на налогах благодаря мерам государственного стимулирования технологического сектора. Также Huawei получила $1,6 млрд в виде грантов и $2 млрд в виде скидок на землю.В заявлении Huawei указывается, что ее "отношения с правительством Китая ничем не отличаются [от взаимодействия властей с] любой другой частной компанией, работающей в КНР". При этом в Huawei признали получение правительственных субсидий со стороны Пекина, но отвергли наличие "особого подхода" властей КНР к компании. "Каждое технологическое предприятие имеет право на получение определенных субсидий, если оно соответствует необходимым требованиям", - отмечается в заявлении. По данным Huawei, за последние 10 лет 90% оборотного капитала компании стали результатом ее деловой деятельности."Издание The Wall Street Journal вновь опубликовало ложные сведения о Huawei, - отмечается в заявлении компании, размещенном на ее странице в Twitter. - В этот раз нелепые обвинения совершенно игнорируют тот факт, что на протяжении 30 лет мы целенаправленно инвестируем средства в научно-исследовательские работы, способствующие развитию инноваций и технологической сферы в целом".Между тем, сумма официальных грантов Huawei за пятилетний период до 2018 года в 17 раз выше аналогичных субсидий, полученные финской корпорацией Nokia, судя по раскрытым компанией данным. Шведская Ericsson, третий по величине поставщик телекоммуникационного оборудования, за тот же период не обнародовала информации о грантах.Финансовая поддержка отдельных компаний и отраслей - распространенная практика во многих странах. Тем не менее, американское издание считает, что помощь китайских властей Huawei, в том числе предоставление налоговых льгот, которое началось еще 25 лет назад, вызывает вопросы относительно связей с Пекином."У Huawei есть коммерческие интересы, но они активно поддерживаются государством, - заявил в интервью WSJ Майкл Вессел, член комиссии Конгресса по обзору отношений США и Китая в области экономики и безопасности (U.S. China Economic and Security Review Commission, USCESRC).Соединенные Штаты высказывают опасения по поводу использования оборудования Huawei, так как считают, что компания может открыть властям КНР доступ к передаваемым по сети данным. В Huawei категорически отрицают такую возможность.В мае Министерство торговли США решило внести Huawei и связанные с ней юридические лица в "черный список", ограничив их возможности покупать сервисы и комплектующие у американских фирм. Несмотря на давление со стороны США, в октябре Huawei заявила, что подписала более 60 коммерческих контрактов 5G с "ведущими мировыми операторами связи".Вопрос о том, может ли оборудование 5G от Huawei содержать бэкдоры, создающие возможность для шпионажа со стороны Китая, вызвал противоречия в западном союзе спецслужб "Пять глаз", в который входят США, Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия.Ранее Великобритания заняла менее жесткую позицию по сравнению с другими странами группы, сигнализировав, что продукты Huawei 5G могут использоваться в менее чувствительных областях. В этом месяце немецкий оператор Telefonica Deutschland выбрал финскую компанию Nokia и китайскую компанию Huawei для строительства своей сети 5G.Решение было принято на фоне дискуссии в Германии о том, следует ли учитывать предупреждения США, что оборудование Huawei якобы представляет столь ​​серьезную угрозу безопасности, что его следует исключить из критической сетевой инфраструктуры.