Малайзия вводит антидемпинговые пошлины на сталь из Китая, Японии, Южной Кореи и Вьетнама

Малайзия ввела антидемпинговые пошлины на импорт холоднокатаного проката и рулонов из нелегированной стали из Китая, Японии, Южной Кореи и Вьетнама. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Министерство международной торговли и промышленности Малайзии.

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Москва, 26 декабря - "Вести.Экономика".Самая высокая пошлина в размере 26,39% была введена для всех японских производителей.Для большинства китайских производителей была установлена пошлина в размере 26,38%.Для некоторых производителей из Китая и Вьетнама были установлены различные пошлины.Южнокорейские экспортеры столкнутся с пошлиной в размере 3,84%, за исключением компании POSCO, поставки от которой будут облагаться нулевой пошлиной.Пошлины, в частности для рулонов шириной более 1300 мм, вводятся в Малайзии, после того как министерство завершило антидемпинговое расследование, инициированное местными производителями.Представители отрасли жаловались на то, что материалы "импортируются в Малайзию по цене ниже отпускной цены на соответствующих внутренних рынках", говорится в заявлении министерства.Пошлины вступили в силу в среду и будут действовать в течение пяти лет - до 24 декабря 2024 г.