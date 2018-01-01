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      Малайзия вводит антидемпинговые пошлины на сталь из Китая, Японии, Южной Кореи и Вьетнама

      16:36Распечатать
      Москва, 26 декабря - "Вести.Экономика". Малайзия ввела антидемпинговые пошлины на импорт холоднокатаного проката и рулонов из нелегированной стали из Китая, Японии, Южной Кореи и Вьетнама. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Министерство международной торговли и промышленности Малайзии.

      Фото: EPA-EFE/DAVID HECKER

      Самая высокая пошлина в размере 26,39% была введена для всех японских производителей.

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      Для большинства китайских производителей была установлена пошлина в размере 26,38%.

      Для некоторых производителей из Китая и Вьетнама были установлены различные пошлины.

      Южнокорейские экспортеры столкнутся с пошлиной в размере 3,84%, за исключением компании POSCO, поставки от которой будут облагаться нулевой пошлиной.

      Пошлины, в частности для рулонов шириной более 1300 мм, вводятся в Малайзии, после того как министерство завершило антидемпинговое расследование, инициированное местными производителями.

      Представители отрасли жаловались на то, что материалы "импортируются в Малайзию по цене ниже отпускной цены на соответствующих внутренних рынках", говорится в заявлении министерства.

      Пошлины вступили в силу в среду и будут действовать в течение пяти лет - до 24 декабря 2024 г.

      Рубрики: Товарные рынки, Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: Япония, Китай, сталь, пошлины, Южная Корея, Малайзия, Вьетнам

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