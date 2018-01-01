Правительство России одобрило штрафы за неоплату проезда по платным дорогам

Российское правительство одобрило введение административного штрафа за неоплату проезда по платным автомобильным дорогам, сообщается на сайте кабмина.

Москва, 26 декабря - "Вести.Экономика".Размер штрафа пока не уточняется.Ранее сообщалось, что штраф за проезд платных участков автодорог без оплаты составит от 5 тыс. до 10 тыс. руб., самостоятельно и без последствий оплатить задолженность можно будет в течение пяти дней с момента нарушения."Принятие законопроекта будет способствовать внедрению и развитию безбарьерных систем взимания платы на платных автомобильных дорогах, а также развитию скоростных автомобильных дорог в Российской Федерации", - говорится в сообщении.Кабмин также одобрил поправки в закон "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ", которые запрещают движение по платным автодорогам, их участкам на транспортных средствах без внесения платы за проезд в установленном порядке.Также законопроектом предлагается установить запрет: для владельцев платной автомобильной дороги оказывать предпочтение каким-либо пользователям такой дороги перед другими пользователями в отношении возможности пользования платной автодорогой, говорится в сообщении.Помимо этого, правительство одобрило проект, который предлагает установить, что штрафы за неоплату проезда по платным автодорогам общего пользования федерального значения полностью зачисляются в Федеральный дорожный фонд. Как сообщалось ранее, это позволит направлять деньги со штрафов на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание этих автодорог.