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      Правительство России одобрило штрафы за неоплату проезда по платным дорогам

      15:48Распечатать

      Москва, 26 декабря - "Вести.Экономика". Российское правительство одобрило введение административного штрафа за неоплату проезда по платным автомобильным дорогам, сообщается на сайте кабмина.

      Размер штрафа пока не уточняется.

      Ранее сообщалось, что штраф за проезд платных участков автодорог без оплаты составит от 5 тыс. до 10 тыс. руб., самостоятельно и без последствий оплатить задолженность можно будет в течение пяти дней с момента нарушения.

      "Принятие законопроекта будет способствовать внедрению и развитию безбарьерных систем взимания платы на платных автомобильных дорогах, а также развитию скоростных автомобильных дорог в Российской Федерации", - говорится в сообщении.

      Кабмин также одобрил поправки в закон "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ", которые запрещают движение по платным автодорогам, их участкам на транспортных средствах без внесения платы за проезд в установленном порядке.

      Также законопроектом предлагается установить запрет: для владельцев платной автомобильной дороги оказывать предпочтение каким-либо пользователям такой дороги перед другими пользователями в отношении возможности пользования платной автодорогой, говорится в сообщении.

      Помимо этого, правительство одобрило проект, который предлагает установить, что штрафы за неоплату проезда по платным автодорогам общего пользования федерального значения полностью зачисляются в Федеральный дорожный фонд. Как сообщалось ранее, это позволит направлять деньги со штрафов на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание этих автодорог.

      Рубрики: Правительство, Парламент

      Метки: правительство, штрафы, автобаны

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