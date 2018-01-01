Сбербанк и "Яндекс" обсуждают судьбу совместных проектов

Сбербанк обсуждает с "Яндексом" судьбу совместных проектов после потери банком “золотой акции” "Яндекса", но пока сохраняет действие договоров об ограничении конкуренции, отметил глава Сбербанка Герман Греф в интервью Reuters.

Герман Греф

Москва, 26 декабря - "Вести.Экономика".Сбербанк, развивающий с "Яндексом" торговую платформу "Яндекс.Маркет" и платежный сервис "Яндекс.Деньги", не имеет планов выхода из этих проектов, отметил Греф. Возможно переформатирование любых проектов, но партнерство остается. “Есть пункты, которые мы продолжаем обсуждать, которые мешают им и нам. Мы продолжаем договариваться и договоримся”, - подчеркнул Греф.Сбербанк передал “золотую акцию” в "Яндексе", которая позволяла блокировать сосредоточение 25% акций компании в одних руках, специально созданному Фонду общественных интересов.“Переформатирование в любых партнерствах возможно. Это не означает, что мы потеряем партнерские отношения с "Яндексом", нет. У нас очень давние и добрые отношения, построенные на взаимном уважении”, - пояснил Греф.В 2020 г. Сбербанк обсудит с "Яндексом" соглашения о конкуренции, которые ограничивают партнеров в праве развивать проекты отдельно друг от друга. Банк обсуждает возможное изменение текущей бизнес-модели проекта "Яндекс.Деньги", развитие которого может потребовать отдельной банковской лицензии. “Здесь нужна развязка: например, мы убираем все non-compete agreements, и на ее базе (собственной банковской лицензии) "Яндекс" может развивать платежные сервисы”, - отметил Греф."Яндекс.Деньгам" “ничего не угрожает”, но для качественного скачка партнерам необходимо определить судьбу проекта.Сбербанк не видит нарушения договоров об ограничении конкуренции в отношении "Яндекс.Маркета", из-за того что банк стал непрямым участником "Aliexpress Россия" - совместного предприятия китайской Alibaba и российских инвесторов. Греф назвал “ничтожной” косвенную долю Сбербанка в СП, которая появилась, после того как Сбербанк стал совладельцем Mail.ru Group, одного из партнеров "Aliexpress Россия". При этом Сбербанк обсудит участие в СП и изучает возможность сотрудничества с СП в платежном бизнесе.