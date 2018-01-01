ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      "АЛРОСА" получила 70% в СП по разведке и добыче алмазов в Зимбабве

      16:08Распечатать
      Москва, 26 декабря - "Вести.Экономика". "АЛРОСА" и "Национальная алмазодобывающая компания Зимбабве" (ZCDC) подписали пакет документов о структуре собственности совместного предприятия (СП) по поиску и геологоразведке новых месторождений алмазов в Зимбабве.

      По условиям заключенного в июле соглашения доля "АЛРОСА" в СП ALROSA (Zimbabwe) Limited составит 70%, ZCDC - 30%.

      "Подписание данных соглашений позволяет сформировать органы управления СП и запустить процесс получения им разрешительных документов и поисковых лицензий. После завершения всех согласовательных процедур и получения первых лицензий СП будет готово приступать к операционной деятельности", - отметил глава "АЛРОСА" Сергей Иванов.

      В декабре 2018 г. "АЛРОСА" учредила дочернюю компанию ALROSA (Zimbabwe) Limited, в июле 2019 г. "АЛРОСА" и ZCDC подписали меморандум о создании на основе дочерней компании СП для поиска, разведки и, в случае успеха, добычи алмазов на месторождениях в Зимбабве.

      СП сможет работать не только в пределах выданных лицензий, а по всей стране. При этом "АЛРОСА" не рассматривает возможность выхода в регион Маранге - крупнейший в Зимбабве участок месторождений, который находится под санкциями США.

      Рубрики: Африка

      Метки: санкции, алмаз, Зимбабве, "АЛРОСА", Маранге

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить