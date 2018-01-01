"АЛРОСА" получила 70% в СП по разведке и добыче алмазов в Зимбабве

"АЛРОСА" и "Национальная алмазодобывающая компания Зимбабве" (ZCDC) подписали пакет документов о структуре собственности совместного предприятия (СП) по поиску и геологоразведке новых месторождений алмазов в Зимбабве.

Москва, 26 декабря - "Вести.Экономика".По условиям заключенного в июле соглашения доля "АЛРОСА" в СП ALROSA (Zimbabwe) Limited составит 70%, ZCDC - 30%."Подписание данных соглашений позволяет сформировать органы управления СП и запустить процесс получения им разрешительных документов и поисковых лицензий. После завершения всех согласовательных процедур и получения первых лицензий СП будет готово приступать к операционной деятельности", - отметил глава "АЛРОСА" Сергей Иванов.В декабре 2018 г. "АЛРОСА" учредила дочернюю компанию ALROSA (Zimbabwe) Limited, в июле 2019 г. "АЛРОСА" и ZCDC подписали меморандум о создании на основе дочерней компании СП для поиска, разведки и, в случае успеха, добычи алмазов на месторождениях в Зимбабве.СП сможет работать не только в пределах выданных лицензий, а по всей стране. При этом "АЛРОСА" не рассматривает возможность выхода в регион Маранге - крупнейший в Зимбабве участок месторождений, который находится под санкциями США.