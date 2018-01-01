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      В России пропало лекарство для лечения лейкоза

      16:37Распечатать
      Москва, 26 декабря - "Вести.Экономика". У препарата Oncaspar ("Онкаспар"), который врачи используют уже больше 20 лет, сменились производитель и форма выпуска. В итоге лекарство запрещено в России. Это был единственный препарат для лечения лейкоза в стране.

      Для массового коммерческого ввоза препарата его необходимо заново зарегистрировать в России. Это дорого и занимает много времени, производитель пока не планирует тратить на это ресурсы.

      По данным детского гематолога-онколога, члена-корреспондента РАН Алексея Масчана, выживаемость детей, больных острым лимфобластным лейкозом, может снизиться на 40%.

      Депутаты обратились к министру здравоохранения Веронике Скворцовой с просьбой начать государственные закупки за рубежом препарата Oncaspar (пэгаспарагиназа).

      Острый лимфобластный лейкоз — самое распространенное онкологическое заболевание у детей. По разным данным, каждый год в больницы попадают от 800 до 1 тыс. ребят с таким диагнозом. Лейкоз, особенно детский, научились лечить: более 80% заболевших детей выздоравливают.

      В России есть для этого и хорошие врачи, и действенный протокол — программа, в которой прописано, как следует лечить пациентов.

      В итоге лекарства, которое необходимо по этому протоколу, на нашем рынке больше нет, сообщает ТАСС.

      "Аспарагиназа" — препарат, который применяют при лечении лейкоза, и его производят в том числе в России. "Онкаспар" — его усовершенствованная версия, но его производят только за рубежом. Как объясняет детский гематолог-онколог, член-корреспондент РАН Алексей Масчан, "Онкаспар" в два раза реже вызывает аллергические реакции.

      "По протоколу пациентам нужно давать именно "Онкаспар". "Аспарагиназа" — похожий препарат, его можно применять при лейкозе, но равнозначной заменой он быть не может, — объясняет Алексей Масчан. — Единственному варианту "Аспарагиназы", который доступен в России, мы совсем не доверяем. Во-первых, его активность колеблется от партии к партии, во-вторых, она недостаточна для постоянного подавления лейкемических клеток. Других альтернатив нет, без "Онкаспара" лейкоз лечить нельзя".

      Последние несколько лет "Онкаспар" частично закупало государство, частично — благотворительные фонды. В 2018 г. у препарата сменились компания-производитель и лекарственная форма: теперь его выпускают не в виде раствора, а в виде порошка. "Новое" (по сути — старое) лекарство оказалось не зарегистрированным в России и, следовательно, исчезло из продажи.

      Как пояснили в пресс-службе Минздрава РФ, "вопросы, связанные с целесообразностью регистрации лекарственных препаратов в Российской Федерации, являются исключительным правом разработчиков и производителей лекарственных средств". На 18 декабря 2019 г. заявлений о регистрации "Онкаспара" в Минздрав не поступало. И пока непонятно, будет ли компания вообще регистрировать его в России.

      Рубрики: Фарминдустрия

      Метки: препарат, лекарство, онкология, лейкоз

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