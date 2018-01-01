Стоит ли ждать бегства инвесторов из США?

Долговой рынок США принес зарубежным инвесторам максимальную доходность за 14 лет. Стоит ли ждать ухода иностранцев из США в следующем году?

Bloomberg

Москва, 26 декабря - "Вести.Экономика".Фактор, обеспечивший рынку корпоративных облигаций США покупки в объеме $100 млрд, никуда не исчезнет в 2020 г.Иностранный спрос будет поддерживать облигации компаний с высокими рейтингами и в следующем году, поскольку инвесторы продолжат погоню за более доходными активами в ситуации, когда на глобальном рынке бонды более чем на $11 трлн торгуются с отрицательной доходностью, отмечают инвесторы и аналитики, пишет Bloomberg.На рынках "просто нет достаточного количества высококачественных и приносящих доход активов, чтобы удовлетворить спрос", сказал в интервью Bloomberg Марк Кизел, директор по инвестициям в глобальные корпоративные облигации в Pacific Investment Management Co."В этом причина того, что бонды компаний показывали столь хорошие результаты в этом году. Дело не просто в том, что ФРС и другие центробанки понижали ставки. Дело в том, что столь высок спрос", - отметил он.Хотя почти никто не ожидает повторения 2019 г., когда облигации ведущих компаний принесли инвесторам более 14%, или максимум за десятилетие, многие прогнозируют солидную отдачу, измеряемую однозначными величинами, хотя рынок, как с готовностью признают сами его участники, выглядит дорогим по большинству традиционных показателей.Позитивные оценки отчасти обусловлены ожиданиями, что зарубежные инвестменеджеры продолжат стекаться в американские бумаги.Они приобрели облигации на $114 млрд в чистом выражении с начала этого года по конец III квартала, следует из данных Федеральной резервной системы о потоках вложений.