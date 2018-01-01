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      Стоит ли ждать бегства инвесторов из США?

      16:32Распечатать

      Москва, 26 декабря - "Вести.Экономика". Долговой рынок США принес зарубежным инвесторам максимальную доходность за 14 лет. Стоит ли ждать ухода иностранцев из США в следующем году?

      Фактор, обеспечивший рынку корпоративных облигаций США покупки в объеме $100 млрд, никуда не исчезнет в 2020 г.

      Иностранный спрос будет поддерживать облигации компаний с высокими рейтингами и в следующем году, поскольку инвесторы продолжат погоню за более доходными активами в ситуации, когда на глобальном рынке бонды более чем на $11 трлн торгуются с отрицательной доходностью, отмечают инвесторы и аналитики, пишет Bloomberg.

      Bloomberg

      На рынках "просто нет достаточного количества высококачественных и приносящих доход активов, чтобы удовлетворить спрос", сказал в интервью Bloomberg Марк Кизел, директор по инвестициям в глобальные корпоративные облигации в Pacific Investment Management Co.

      "В этом причина того, что бонды компаний показывали столь хорошие результаты в этом году. Дело не просто в том, что ФРС и другие центробанки понижали ставки. Дело в том, что столь высок спрос", - отметил он.

      Хотя почти никто не ожидает повторения 2019 г., когда облигации ведущих компаний принесли инвесторам более 14%, или максимум за десятилетие, многие прогнозируют солидную отдачу, измеряемую однозначными величинами, хотя рынок, как с готовностью признают сами его участники, выглядит дорогим по большинству традиционных показателей.

      Позитивные оценки отчасти обусловлены ожиданиями, что зарубежные инвестменеджеры продолжат стекаться в американские бумаги.

      Они приобрели облигации на $114 млрд в чистом выражении с начала этого года по конец III квартала, следует из данных Федеральной резервной системы о потоках вложений.

      Рубрики: Облигации, Будущее

      Метки: США, облигации, инвестиции, рынки, корпоративный долг

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