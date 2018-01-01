Министр финансов США объяснил "исчезновение" $1,5 трлн наличными

Министр финансов США Стивен Мнучин EPA-EFE/ERIK S. LESSER

Министр финансов США Стивен Мнучин ответил на вопрос, куда "исчезли" $1,5 трлн наличными, которых, по мнению некоторых журналистов, не могут досчитаться центробанки мира.

Москва, 26 декабря - "Вести.Экономика".Министра попросили объяснить исчезновение печатных денег на $1,5 трлн, преимущественно в купюрах номиналом $100, о местонахождении которых, предположительно, ничего не известно. Ведущий не пояснил, каким образом пришел к такой оценке."Значительная часть этих стодолларовых банкнот в буквальном смысле слова лежит без дела в банковских ячейках по всему миру", - сказал Мнучин.Он добавил, что "все хотят иметь на руках доллары", поскольку американская валюта де-факто имеет статус резервной во всем мире. Успех доллара Мнучин объяснил тем, что в США безопасно хранить деньги, инвестировать и владеть активами.По его словам, интересно отметить, что спрос на американскую валюту лишь растет."В мире много Бенджаминов", - подытожил Мнучин (на купюре в $100 изображен Бенджамин Франклин - один из отцов-основателей США).Ряд СМИ писали ранее, что в то время как центральные банки добавляют в экономику до $100 млрд электронных денег ежегодно, аналогичные суммы наличных денег и драгоценных металлов "исчезают" из обращения.Согласно Федеральной резервной системе США, в мире обращается больше стодолларовых купюр, чем банкнот в один доллар. Предполагается, что с момента финансового кризиса 2008-2009 гг. число купюр в $100 в мире удвоилось и достигло более чем $1,3 трлн. При этом американский центробанк считает, что 80% стодолларовых банкнот обращается за пределами США.Известно, что $100 - максимальный номинал наличных денег в США, несмотря на колоссальные суммы, обращающиеся в американской экономике. Валовый внутренний продукт (ВВП) США оценивается примерно в $20 трлн в год.Власти не планируют увеличивать максимальный номинал доллара, так как им проще отслеживать безналичные операции для правоохранительных и налоговых целей.Крупные суммы наличных, напротив, часто бывают нужны для уклонения от налогов и отмывания средств, полученных незаконным путем. Вместе с тем само по себе хранение наличных долларов в любых объемах правонарушением с точки зрения властей США не является. Американское правительство продолжает гарантировать обеспеченность и конвертируемость наличных долларов.