Прибыль российских предприятий упала на 13,2% в октябре, 28,8% предприятий убыточны

Сальдированная прибыль российских предприятий выросла в январе-октябре на 8,5% в годовом выражении до 13 трлн 1,9 млрд руб. против 11 трлн 984,9 млрд руб. в январе-октябре 2018 г., сообщает Росстат.

Москва, 26 декабря - "Вести.Экономика".Темпы роста прибыли резко замедлились в последние месяцы: в I квартале прибыль увеличилась на 49%, в январе-апреле - на 51,4%, в январе-мае - на 36,5%, в январе-июне - на 23,2%, в январе-июле - на 18%, в январе-августе - на 16,7%, в январе-сентябре - на 11,6%.В январе-октябре 35,2 тыс. предприятий получили совокупную прибыль в размере 14 трлн 565,6 млрд руб. (+ 5,3%), 14,2 тыс. организаций имели совокупный убыток в размере 1 трлн 563,7 млрд руб. (- 15,6%).Сальдированная прибыль составила в октябре 1 трлн 312,7 млрд руб. против 1 трлн 512,7 млрд руб. в октябре 2018 г. (- 13,2%).В том числе сальдированная прибыль компаний по добыче полезных ископаемых составила в январе-октябре 3 трлн 335,7 млрд руб. (- 18,8% в годовом выражении), предприятий в обрабатывающих отраслях - 3 трлн 711 млрд руб. (+ 16,8%), предприятий по обеспечению электрической энергией, газом и паром - 598,6 млрд руб. (+ 22,5%), предприятий оптовой и розничной торговли - 2 трлн 447,6 млрд руб. (+ 22,7%).Доля убыточных предприятий сократилась в январе-октябре на 0,8% до 28,8%.