Уверенность предпринимателей России в декабре выросла в обработке

Индекс предпринимательской уверенности в России в декабре 2019 г. увеличился на 2 процентных пункта по сравнению с декабрем 2018 г. в обрабатывающих производствах, при этом в добывающих остался на прежнем уровне, показали данные Росстата.

Москва, 26 декабря - "Вести.Экономика"."Индекс предпринимательской уверенности, отражающий обобщенное состояние деловой активности с декабря 2018 г. по декабрь 2019 г.: в добывающих производствах остался без изменений (минус 4%), в обрабатывающих производствах вырос на 2 пункта и составил минус 6%", - говорится в сообщении.При этом в декабре экономическую ситуацию в своей организации по добыче полезных ископаемых считают благоприятной 12% и удовлетворительной 74% руководителей, в обрабатывающих производствах соответственно 10% и 74% респондентов.В добыче полезных ископаемых число пессимистов в отношении оценки текущей экономической ситуации превышает число оптимистов на 2 процентных пункта, в обрабатывающих производствах - на 5 процентных пунктов.Улучшение экономической ситуации в ближайшие полгода ожидают в добыче полезных ископаемых 21% опрошенных, в обрабатывающих производствах – 24%. При этом число оптимистов превысило число тех, кто ожидает ухудшения экономической ситуации в добывающих производствах на 12 процентных пунктов и в обрабатывающих производствах - на 15 пунктов.