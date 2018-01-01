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      Уверенность предпринимателей России в декабре выросла в обработке

      16:57Распечатать

      Москва, 26 декабря - "Вести.Экономика". Индекс предпринимательской уверенности в России в декабре 2019 г. увеличился на 2 процентных пункта по сравнению с декабрем 2018 г. в обрабатывающих производствах, при этом в добывающих остался на прежнем уровне, показали данные Росстата.

      "Индекс предпринимательской уверенности, отражающий обобщенное состояние деловой активности с декабря 2018 г. по декабрь 2019 г.: в добывающих производствах остался без изменений (минус 4%), в обрабатывающих производствах вырос на 2 пункта и составил минус 6%", - говорится в сообщении.

      При этом в декабре экономическую ситуацию в своей организации по добыче полезных ископаемых считают благоприятной 12% и удовлетворительной 74% руководителей, в обрабатывающих производствах соответственно 10% и 74% респондентов.

      В добыче полезных ископаемых число пессимистов в отношении оценки текущей экономической ситуации превышает число оптимистов на 2 процентных пункта, в обрабатывающих производствах - на 5 процентных пунктов.

      Улучшение экономической ситуации в ближайшие полгода ожидают в добыче полезных ископаемых 21% опрошенных, в обрабатывающих производствах – 24%. При этом число оптимистов превысило число тех, кто ожидает ухудшения экономической ситуации в добывающих производствах на 12 процентных пунктов и в обрабатывающих производствах - на 15 пунктов.

      Рубрики: Росстат, Статистика

      Метки: промышленность, Росстат, предпринимательская уверенность

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