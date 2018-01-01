Сбербанк начал выдавать ипотеку самозанятым

Сбербанк объявил о запуске ипотеки для самозанятых клиентов. В этом случае надо зарегистрироваться в приложении банка и подключить сервис "Свое дело".

Москва, 26 декабря - "Вести.Экономика".Николай Васев, директор дивизиона "ДомКлик", пояснил: "Ранее у самозанятых граждан возникала проблема подтверждения доходов при оформлении кредитов, даже при стабильно высоком уровне заработка. Мы поддерживаем клиентов, развивающих собственный бизнес, и предлагаем комфортные условия для покупки недвижимости в ипотеку".Оформить ипотечный кредит самозанятые смогут по программам "Приобретение готового жилья", "Приобретение строящегося жилья", "Гараж" и "Загородная недвижимость" (за исключением целей на индивидуальное строительство).Минимальная ставка по ипотеке для самозанятых при покупке жилья на вторичном рынке составит 9% годовых, при покупке квартиры в новостройке — 7%.Это на 0,5 процентного пункта выше, чем для зарплатников Сбербанка, но на уровне других заемщиков с официальной зарплатой.Подать заявку на ипотеку для самозанятых и выбрать подходящую недвижимость можно онлайн на DomClick.ruЗарегистрироваться в качестве самозанятого можно за несколько минут в мобильном приложении "Сбербанк Онлайн", во вкладке "Платежи/Госуслуги" сервис "Свое дело" или через поиск по приложению, указав "Самозанятым" или "Свое дело". Дополнительные документы и посещение офиса банка при этом не требуются. Подробная информация о регистрации, новых возможностях для самозанятых, налоговом режиме и ограничениях по его применениюПо данным ФНС, к 21 ноября в качестве самозанятых в России зарегистрировались уже 284 тыс. человек. Размер начисленного налога превысил 1 млрд руб.Эксперимент по налоговому режиму для самозанятых начался 1 января 2019 г. Особым режимом могут воспользоваться граждане, которые не имеют работодателя и наемных работников, создают товар или оказывают услугу самостоятельно без посредников и доход которых не превышает 2,4 млн руб. в год, сообщали "Вести. Экономика".Самозанятые граждане могут платить налог без всякой отчетности, регистрируясь в специальном мобильном приложении. Ставка налога для самозанятых граждан, работающих с физлицами, не превышает 4%, для работающих с компаниями и индивидуальным предпринимателями - 6%.Пока особый режим налогообложения для самозанятых действует в четырех регионах страны - Москве, Московской и Калужской областях, Татарстане, но с 1 января 2020 г. такой режим введут еще в 19 регионах.