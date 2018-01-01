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      Почему рубль ослаб при нефти в $68?

      08:30Распечатать

      Москва, 27 декабря - "Вести.Экономика". Ралли рубля прервалось, и в четверг курс российской валюты резко ослаб, нивелировав укрепление двух последних дней. Почему это произошло, если внешний фон оставался максимально позитивным?

      Доллар и евро по итогам сессии прибавили 36 коп. и 37 коп. соответственно, причем в начале дня рубль укреплялся, поэтому последующее ослабление было еще более неожиданным.

      Действительную причину ослабления рубля назвать сложно. Некоторые аналитики обращают внимание на заявление главы Минэкономразвития Максима Орешкина, который сказал, что укрепление рубля не обязательно является поводом для оптимизма, поскольку связано со сжатием внутреннего спроса.

      Был это сигнал рынку или что-то еще, не совсем понятно, но после этого российская валюта начала дешеветь.

      Есть и более очевидный фактор. Московская биржа на период с сегодняшнего дня по январские праздники подняла маржинальные требования. Участники торгов вынуждены были закрывать часть позиций, в том числе и направленных на укрепление рубля.

      Такое объяснение выглядит наиболее правдоподобным, тем более что цены на нефть и фьючерсы на американские индексы штурмовали новые максимумы.

      Так, баррель смеси Brent стоит уже $68 - так высоко котировки забирались только в первые дни после атаки дронов на саудовские нефтяные объекты.

      С другой стороны, нельзя не отметить, что на срочном рынке юрлица воспользовались ослаблением рубля для открытия новых позиций на его укрепление.

      В контракте на пару доллар/рубль было открыто 171,754 тыс. новых позиций, а днем ранее еще 101 тыс. При таком позиционировании сложно представить дальнейшее ослабление рубля прямо сейчас, хотя, конечно, в конце года рынок обычно крайне непредсказуем.

      Добавим, что с начала года рубль прибавил к доллару почти 12%, а к евро - более 14%. Это лучшая динамика среди валют emerging markets после украинской гривны.

      Рубрики: Валютный рынок

      Метки: доллар, евро, нефть, рубль, валютный рынок, Московская биржа, Орешкин

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