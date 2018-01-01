Alibaba стала крупнейшей по капитализации компанией в Азии

Китайская интернет-компания Alibaba стала крупнейшей по капитализации компанией Азии, а в мире она занимает седьмое место по стоимости, сообщает издание Nikkei Asian Review.

Москва, 26 декабря - "Вести.Экономика"По состоянию на 20 декабря капитализация Alibaba выросла до $570 миллиардов. Среди мировых компаний по стоимости Alibaba находится между американскими Facebook, которая оценивается в $588 миллиардов, и Berkshire Hathaway ($554 миллиарда), пишет газета.Alibaba заняла первое место в рейтинге впервые, ее стоимость сильно выросла в 2019 году — на 60%. Alibaba разместила акции на фондовой бирже Нью-Йорка в 2014 году, выручив 25 миллиардов долларов. В ноябре этого года начались торги акциями компании на бирже Гонконга. Инвесторы купили акции на бирже на $11 миллиардов, отмечает газета.На втором месте находится китайский интернет-холдинг Tencent, который был лидером в прошлом году, он также нарастил капитализацию в этом году, но намного скромнее, чем Alibaba,— на 20%, до $459 млрд. Интернет-холдинг опустился на второе место из-за слабых продаж рекламы на фоне роста популярности TikTok, отмечает издание.Прибыльный игровой бизнес Tencent также пострадал от регулирующих мер правительства Китая. Для выпуска и монетизации в Поднебесной видеоигры должны быть утверждены регулирующими органами. Это повредило бизнесу Tencent, который значительно опирается на доход от онлайн-игр.Акции Alibaba растут за счёт роста реальных располагаемых доходов в Китае, рассказал аналитик пекинской консалтинговой компании EqualOcean Иван Платонов. Он также отметил, что ритейл менее уязвим к торговым спорам в отличие от производителей техники, логистических компаний и других.«Восходящей звездой» китайского технологического сектора издание называет интернет-компанию Meituan Dianping. Её капитализация в 2019 году увеличилась более чем в два раза — до $76 млрд.Капитализация южнокорейской Samsung Electronics выросла на 39% до $320 млрд, так как инвесторы делают ставку на восстановление индустрии чипов памяти, отмечает издание.