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      "ВЭБ-лизинг" приобрел блокпакет НПФ "Благосостояние"

      17:43Распечатать
      Москва, 26 декабря - "Вести.Экономика". "ВЭБ-лизинг", входящий в группу "ВЭБ.РФ", приобрел блокирующий (25,00001%) пакет акций НПФ "Благосостояние". Сделка согласована с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) и Банком России.

      Конечная цель - создать в системе негосударственного пенсионного обеспечения фонд, которому могут доверять правительство, ЦБ, будущие пенсионеры и их работодатели, отметил глава "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов, сообщает "Интерфакс".

      "У "ВЭБ.РФ" как государственной управляющей компании большой опыт работы с накоплениями "молчунов". Он позволит и в рамках НПФ вместе с РЖД и "Газпромбанком" предложить рынку лучшие практики сотрудничества с работодателями, формирующими пенсионные программы для своих сотрудников", - подчеркнул Шувалов.

      "Газпромбанк" к концу ноября имел в НПФ "Благосостояние" 35%, РЖД - 17,5%, "РСХБ управление активами" - 13,65%, "Общероссийское отраслевое объединение работодателей железнодорожного транспорта" - 1,75%, благотворительный фонд "Транссоюз" - 1,75%.

      Кроме того, "Российский профессиональный союз железнодорожников и транспортных строителей" и ТД "РЖД" владеют по 0,3% и 0,05% соответственно. Оставшиеся 30% фонд собирался распределить к концу года среди акционеров (по закону фонд имеет право распределить оставшиеся акции в течение 12-14 месяцев после акционирования).

      НПФ "Благосостояние" создан в 1996 г., является одним из крупнейших в системе негосударственного пенсионного обеспечения. По сведениям ЦБ за последние три квартала, активы НПФ "Благосостояние" составляли 428,6 млрд руб., капитал - 81,2 млрд руб., пенсионные резервы - 409,5 млрд руб., количество клиентов - 1,36 млн человек.

      Рубрики: Институты развития

      Метки: РЖД, Игорь Шувалов, пенсионный фонд, "ВЭБ.РФ", НПФ "Благосостояние"

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