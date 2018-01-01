Сирия заключила контракты с двумя нефтяными компаниями из России

Власти Сирии заключили контакты с двумя нефтяными компаниями из России, которые предполагают геологоразведку нефтяных месторождений на сирийском участке шельфа Средиземного моря, заявил РИА "Новости" министр нефти САР Али Ганем.

Москва, 26 декабря - "Вести.Экономика".Советник президента Сирии Бусейна Шаабан сообщила, что Сирия совместно с российскими компаниями начала геологоразведку на нефтяных и газовых месторождениях в Средиземном море."Мы когда-то заключили контракт с одной компанией по блоку 2, имеется также контракт с другой российской компанией на блок 1, который сейчас находится на последней стадии ратификации", - заявил министр. Он уточнил, что одна из этих компаний называется "Капитал". Оба блока расположены в сирийских территориальных водах.По словам министра, Дамаск намеревается в ближайшие годы приступить к разведке нефти в море.Шаабан в интервью не называла конкретные российские компании. Однако ранее Министерство нефти и минеральных ресурсов Сирии подписало контракт с российской компанией "Союзнефтегаз" на проведение изысканий и разведки нефти и газа на морском блоке 2 в территориальных водах Сирии. Сообщалось, что инвестиции компании в проведение геологоразведочных работ и пробного бурения составят около $90 млн.Блок 2 на шельфе Сирии находится между городами Тартус и Банияс, его протяженность - около 30 км вдоль побережья и 70 км вглубь от береговой линии, общая площадь составляет около 2190 кв. км.Ранее компания уже участвовала в проектах в Сирии. Так, в 2004 г. "Союзнефтегаз" получил лицензии на разведочные блоки 12 и 14. Впоследствии деятельность была сосредоточена на блоке 12. В частности, было подписано СРП на поиск, разведку и добычу углеводородов и пробурены две разведочные скважины, однако коммерческих запасов углеводородов на блоке 12 пока не обнаружено.