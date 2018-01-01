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      Сирия заключила контракты с двумя нефтяными компаниями из России

      17:51Распечатать

      Москва, 26 декабря - "Вести.Экономика". Власти Сирии заключили контакты с двумя нефтяными компаниями из России, которые предполагают геологоразведку нефтяных месторождений на сирийском участке шельфа Средиземного моря, заявил РИА "Новости" министр нефти САР Али Ганем.

      Советник президента Сирии Бусейна Шаабан сообщила, что Сирия совместно с российскими компаниями начала геологоразведку на нефтяных и газовых месторождениях в Средиземном море.

      "Мы когда-то заключили контракт с одной компанией по блоку 2, имеется также контракт с другой российской компанией на блок 1, который сейчас находится на последней стадии ратификации", - заявил министр. Он уточнил, что одна из этих компаний называется "Капитал". Оба блока расположены в сирийских территориальных водах.

      По словам министра, Дамаск намеревается в ближайшие годы приступить к разведке нефти в море.

      Шаабан в интервью не называла конкретные российские компании. Однако ранее Министерство нефти и минеральных ресурсов Сирии подписало контракт с российской компанией "Союзнефтегаз" на проведение изысканий и разведки нефти и газа на морском блоке 2 в территориальных водах Сирии. Сообщалось, что инвестиции компании в проведение геологоразведочных работ и пробного бурения составят около $90 млн.

      Блок 2 на шельфе Сирии находится между городами Тартус и Банияс, его протяженность - около 30 км вдоль побережья и 70 км вглубь от береговой линии, общая площадь составляет около 2190 кв. км.

      Ранее компания уже участвовала в проектах в Сирии. Так, в 2004 г. "Союзнефтегаз" получил лицензии на разведочные блоки 12 и 14. Впоследствии деятельность была сосредоточена на блоке 12. В частности, было подписано СРП на поиск, разведку и добычу углеводородов и пробурены две разведочные скважины, однако коммерческих запасов углеводородов на блоке 12 пока не обнаружено.

      Рубрики: Энергетика, Ближний Восток

      Метки: Сирия, добыча нефти, шельфовые проекты, Али Ганем

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