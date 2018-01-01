Рынок США: отдохнули - и снова за покупками

Фьючерсы на американские индексы растут перед открытием торгов четверга. Сегодня американские инвесторы возвращаются после рождественского выходного. Судя по производным инструментам, настрой сохранился прежний, позитивный. С момента как торговые пошлины против Китая 15 декабря не вступили в силу, S&P 500 закрепился выше 3200 пунктов и неспешно обновляет исторические максимумы.

Торговая сделка

Макростатистика

Премаркет

График фьючерса S&P 500-mini, таймфрейм дневной

Альберт Короев, эксперт по фондовым рынкам "БКС Брокер"

Москва, 26 декабря - "Вести.Экономика".Инвесторы ждут окончательных заявлений по торговой сделке, подписания документов в январе, понимания конкретных пунктов этих документов и дальнейшего переговорного процесса по оставшимся больным экономическим вопросам между странами. На прошлых выходных Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты и Китай "очень скоро" подпишут документы по первой фазе сделки. В четверг представитель Министерства торговли Китая сообщил, что стороны занимаются обязательными процедурами перед подписанием соглашения и поддерживают тесные контакты друг с другом.Технически, конечно, рынок на максимумах и осцилляторы говорят о перекупленности. По RSI сейчас наблюдаем выход в зону верхних экстремальных значений. Возврат S&P 500 в район 3180 едва ли бы сейчас кого-то удивил.Поддерживает рынок новость от платежной системы Mastercard. Компания подсчитала, что розничные продажи в США в широкий, если можно сказать, период скидок с 1 ноября по 24 декабря выросли на 3,4% в годовом выражении. Темп роста замедлился относительно прошлогодних 5,1%, но это не помешало Трампу заявить о рекордных уровнях в своем twitter. Впрочем, эти данные на фоне последствий торговых войн также неплохие. Еще больше порадовало, что темпы онлайн-продаж остались почти на уровне прошлого года, солидных 18,8%. Обнародованная сегодня статистика по первичным обращениям за получением пособий по безработице указала на спад заявок до 222 тыс. То есть всплеск предыдущих двух недель действительно был техническим моментом, связанным с выходными. Новость также позитивная.Растут на премаркете акции LendingTree (+2,5%), Quanta Services (+3%), Antero Midstream Corp.c (+1,5%). В глубоком минусе акции Qiagen N.V. (-27%), производящей оборудование и расходные материалы для молекулярной диагностики, научных и фармацевтических исследований. Компания заявила, что завершила переговоры с потенциальными покупателями и не нашла их предложения выгодными, решив продолжить самостоятельно свою деятельность.