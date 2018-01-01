Потребительские настроения в России выросли в IV квартале

Индекс потребительских настроений, рассчитанный компанией GfK, составил в IV квартале 2019 г. 99 пунктов, что на 3 пункта выше, чем в начале 2019 г.

Москва, 26 декабря - "Вести.Экономика".В то же время, как отметили в GfK, показатель остается в "красной зоне" негативных оценок (индекс - меньше 100 пунктов).По-прежнему большинство россиян полагают, что их личное финансовое положение "не изменилось за последние 12 месяцев". Из позитивных новостей - на 6 пунктов (до 23%) уменьшилась доля отметивших ухудшение материального положения, говорится в пресс-релизе GfK по итогам опроса.Готовность совершать крупные покупки для дома - одна из составляющих общего индекса потребительских настроений - с некоторыми флуктуациями держится в "зеленой зоне" преобладания положительных оценок с февраля 2018 г. Так, после небольшого снижения на 4 пункта весной 2019 г. в ноябре 2019 г. этот частный индекс вновь вырос, до 105 пунктов."Конечно, эти показатели очень далеки до готовности тратить, которые компания GfK фиксировала в 2011-2013 гг. Тогда индекс "Готовность покупать" достигал 124 пунктов", - пишут авторы исследования.Также остается в "красной зоне" индекс, показывающий готовность россиян делать сбережения (меньше 100 пунктов).На уровне регионов наблюдается заметный разброс в потребительских настроениях. Так, по итогам 2019 г. (среднее по всех замеров индекса потребительских настроений за год) в число регионов с преобладанием оптимистичных настроений входят Москва и Северо-Кавказский регион.Среди жителей Южного федерального округа, Сибири и Дальнего Востока доля негативных оценок по-прежнему превышает позитивные.Индекс потребительских настроений основывается на результатах опроса по общенациональной выборке (2100 респондентов), репрезентирующей мнение взрослого (старше 16 лет) населения страны в городской и сельской России.