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      Потребительские настроения в России выросли в IV квартале

      18:20Распечатать

      Москва, 26 декабря - "Вести.Экономика". Индекс потребительских настроений, рассчитанный компанией GfK, составил в IV квартале 2019 г. 99 пунктов, что на 3 пункта выше, чем в начале 2019 г.

      В то же время, как отметили в GfK, показатель остается в "красной зоне" негативных оценок (индекс - меньше 100 пунктов).

      По-прежнему большинство россиян полагают, что их личное финансовое положение "не изменилось за последние 12 месяцев". Из позитивных новостей - на 6 пунктов (до 23%) уменьшилась доля отметивших ухудшение материального положения, говорится в пресс-релизе GfK по итогам опроса.

      Готовность совершать крупные покупки для дома - одна из составляющих общего индекса потребительских настроений - с некоторыми флуктуациями держится в "зеленой зоне" преобладания положительных оценок с февраля 2018 г. Так, после небольшого снижения на 4 пункта весной 2019 г. в ноябре 2019 г. этот частный индекс вновь вырос, до 105 пунктов.

      "Конечно, эти показатели очень далеки до готовности тратить, которые компания GfK фиксировала в 2011-2013 гг. Тогда индекс "Готовность покупать" достигал 124 пунктов", - пишут авторы исследования.

      Также остается в "красной зоне" индекс, показывающий готовность россиян делать сбережения (меньше 100 пунктов).

      На уровне регионов наблюдается заметный разброс в потребительских настроениях. Так, по итогам 2019 г. (среднее по всех замеров индекса потребительских настроений за год) в число регионов с преобладанием оптимистичных настроений входят Москва и Северо-Кавказский регион.

      Среди жителей Южного федерального округа, Сибири и Дальнего Востока доля негативных оценок по-прежнему превышает позитивные.

      Индекс потребительских настроений основывается на результатах опроса по общенациональной выборке (2100 респондентов), репрезентирующей мнение взрослого (старше 16 лет) населения страны в городской и сельской России.

      Рубрики: Статистика

      Метки: GfK, потребительские настроения

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