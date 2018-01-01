Америка хочет ослабить влияние Турции и России в Средиземноморье

Американские законодатели, стремясь противостоять Турции и России, вкладывают средства в Восточное Средиземноморье, в первую очередь на поддержку Израиля, Греции и Кипра, основных союзников США в этом регионе.

Москва, 26 декабря - "Вести.Экономика".На прошлой неделе конгресс принял закон в рамках пакета госрасходов на сумму $1,4 трлн, который делает США ключевым игроком на региональном рынке благодаря партнерству в сфере безопасности и энергетики со странами Восточного Средиземноморья.Законодательный акт укрепляет военные связи с Грецией и отменяет 40-летнее эмбарго на поставки оружия Кипру, что, по мнению Вашингтона, поможет контролировать амбиции Турции в регионе."Отменяя американское эмбарго на поставки оружия на Кипр и расширяя необходимую военную помощь Греции, закон создает комплексный подход к обеспечению стабильности ключевых региональных партнеров", - говорится в заявлении соавтора законопроекта, сенатора-республиканца Марко Рубио.Сенатор-демократ Боб Менендес, другой соавтор законопроекта, считает, что документ "знаменует начало более активного участия Соединенных Штатов в Восточном Средиземноморье", пишет The Hill.Открытие в последнее десятилетие крупных месторождений природного газа в прибрежных водах Кипра, Египта и Израиля изменило динамику этого неспокойного региона.Помимо новых возможностей для расширения сотрудничества между Израилем и его арабскими соседями, углеводородные месторождения также могут стать стимулом для экономического развития и усиления конкуренции с Россией на энергетическом рынке Европы.В стороне от этих событий остается все более воинственная Турция, подписавшая недавно соглашение с Ливией о морских границах Средиземного моря, которые прорезают территориальные воды Греции и Кипра и ставят под сомнение их претензии на любые газовые месторождения в их экономических зонах.Этот шаг был сделан на фоне уже натянутых отношений между двумя странами: Афины регулярно обвиняют Анкару в нарушении воздушного пространства Греции.Кипр со своей стороны находится в почти полувековом территориальном споре с Турцией. Островное государство разделено пополам между независимой Республикой Кипр на юге и оккупированной Турцией территорией на севере."В условиях все более нестабильного региона, когда Турция отворачивается от Запада, партнерство Греции, Кипра и Израиля с США как никогда актуально", - говорит конгрессмен-республиканец Гус Билиракис, один из сторонников законопроекта в палате представителей.В связи с покупкой российской системы противоракетной обороны С-400 Турция также исключена из программы по истребителям пятого поколения F-35, а американские ведомства должны сообщать конгрессу о любых нарушениях Турцией морских и воздушных границ Кипра и Греции.В обнародованном на прошлой неделе заявлении турецкого министерства иностранных дел отмечается, что США, сняв эмбарго на поставки оружия, препятствуют усилиям по достижению политического решения на Кипре. Кроме того, по мнению Анкары, "настроенные против Турции законодатели" в конгрессе "эксплуатируют" процесс выделения ассигнований и "несправедливо" блокируют поставку F-35.Между тем, министры иностранных дел Греции и Кипра недавно дали понять, что они не против, если Турция присоединится к соглашениям, касающимся энергетических проектов в регионе, но в то же время они намерены укреплять свою оборону против Анкары."У нас есть общие цели и подходы, и я считаю, что создается надлежащая основа для ответа действиям тех, кто хочет создать условия нестабильности в Восточном Средиземноморье", - заявил министр иностранных дел Кипра Никос Христодулидис Associated Press, имея в виду Турцию.Израиль, Греция и Кипр планируют 2 января начать строительство газопровода из Восточного Средиземноморья в Европу. Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас заявил, что альянс открыт для любой страны, которая согласится соблюдать все правила."Мы не считаем, что наши инициативы направлены против кого-либо, - указал он. - Мы рассматриваем их как позитивные шаги и приглашаем всех желающих принять участие, если они согласны со всеми условиями".