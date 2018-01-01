Где собираются миллиардеры на Новый год?

Что делают на праздники миллиардеры? Проводят время на одних из самых крупных яхт в мире.

The 282 foot Superyacht ECSTASEA had a collision today with the Simpson Bay Bridge in St Maarten causing serious damage. This is the hazard of these huge yachts maneuvering for space during the holidays- https://t.co/Ok1JoEZiNC pic.twitter.com/nnEtKT1EfU — Jim Dobson (@TheLuxeWorld) 15 декабря 2019 г.

Москва, 26 декабря - "Вести.Экономика".По данным Bloomberg, яхта Eclipse, принадлежащая владельцу ФК "Челси" Роману Абрамовичу, находится в Сен-Мартене, в окружении около 50 других суперъяхт. Сейчас число яхт, припаркованных у острова, выросло до 52. В ноябре у острова было припарковано всего 16 яхт.Сейчас Сен-Мартен лидирует среди многих других стран и регионов в том, что касается ежемесячного количества яхт у его берегов. Он занимает 6-е место в рейтинге лидеров яхт. Антигуа — на 7-м месте.Абрамович будет наслаждаться отпуском на своей 533-футовой яхте, третьей по величине в мире и самой большой в Карибском бассейне. Миллиардеру Виктору Рашникову принадлежит вторая по величине яхта в этом районе, Ocean Victory, 459 футов. Яхта Rising Sun Дэвида Геффена заняла 3-е место - 456 футов.В воскресенье 282-футовая яхта Ecstasea, принадлежащая пакистанскому миллиардеру, потерпела крушение, когда пришвартовывалась у пристани для яхт на острове Сен-Мартен, зацепив попутно кабинку оператора.Заказы на яхты длиной более 100 м достигли 10-летних максимумов.Но, несмотря на такое количество заказов, есть причина беспокоиться за судостроительную промышленность. Издательская компания Boat International Media заявила, что отрасль "с небольшим беспокойством ожидает 2020 г.". Она отметила некоторое снижение общего количества заказанных роскошных судов и неопределенность в отношении ряда крупных экономик.Производство на верфях сократилось на 8% в годовом исчислении, несмотря на то что на них по-прежнему приходится 43% от общего объема заказов. Хотя вполне возможно, что это не имеет значения для таких людей, как Абрамович, который тратит $65 млн в год на обслуживание яхт.Зато головная боль может появиться у владельцев яхт в диапазоне от 80 до 89 футов. Количество заказов на такие проекты упало на 15%.