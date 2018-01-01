ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      Где собираются миллиардеры на Новый год?

      18:07Распечатать
      Москва, 26 декабря - "Вести.Экономика". Что делают на праздники миллиардеры? Проводят время на одних из самых крупных яхт в мире.

      По данным Bloomberg, яхта Eclipse, принадлежащая владельцу ФК "Челси" Роману Абрамовичу, находится в Сен-Мартене, в окружении около 50 других суперъяхт. Сейчас число яхт, припаркованных у острова, выросло до 52. В ноябре у острова было припарковано всего 16 яхт.

      Сейчас Сен-Мартен лидирует среди многих других стран и регионов в том, что касается ежемесячного количества яхт у его берегов. Он занимает 6-е место в рейтинге лидеров яхт. Антигуа — на 7-м месте.

      Абрамович будет наслаждаться отпуском на своей 533-футовой яхте, третьей по величине в мире и самой большой в Карибском бассейне. Миллиардеру Виктору Рашникову принадлежит вторая по величине яхта в этом районе, Ocean Victory, 459 футов. Яхта Rising Sun Дэвида Геффена заняла 3-е место - 456 футов.

      В воскресенье 282-футовая яхта Ecstasea, принадлежащая пакистанскому миллиардеру, потерпела крушение, когда пришвартовывалась у пристани для яхт на острове Сен-Мартен, зацепив попутно кабинку оператора.

      Заказы на яхты длиной более 100 м достигли 10-летних максимумов.

      Но, несмотря на такое количество заказов, есть причина беспокоиться за судостроительную промышленность. Издательская компания Boat International Media заявила, что отрасль "с небольшим беспокойством ожидает 2020 г.". Она отметила некоторое снижение общего количества заказанных роскошных судов и неопределенность в отношении ряда крупных экономик.

      Производство на верфях сократилось на 8% в годовом исчислении, несмотря на то что на них по-прежнему приходится 43% от общего объема заказов. Хотя вполне возможно, что это не имеет значения для таких людей, как Абрамович, который тратит $65 млн в год на обслуживание яхт.

      Зато головная боль может появиться у владельцев яхт в диапазоне от 80 до 89 футов. Количество заказов на такие проекты упало на 15%.

      Рубрики: Транспорт и туризм

      Метки: миллиардеры, яхты

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить