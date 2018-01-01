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      Евросоюз будут рад возвращению Великобритании в свой состав после Brexit

      18:41Распечатать

      Москва, 26 декабря - "Вести.Экономика". Власти Евросоюза будут рады возвращению Великобритании в свой состав после Brexit, заявил первый заместитель председателя Европейской комиссии Франс Тиммерманс, чьи слова в четверг приводит газета The Guardian.

      "Я опечален тем, что член нашей семьи хочет разорвать связи. В то же время я утешаюсь мыслью о том, что семейные узы на самом деле нельзя разорвать. Мы никуда не уходим и всегда будем рады вашему возвращению", - написал Тиммерманс в колонке The Guardian, которую он назвал "Мое любовное письмо для Великобритании".

      Тиммерманс отметил, что выход Великобритании из состава Евросоюза разбивает ему сердце, но он уважает такое решение. По его словам, процедура Brexit нанесла ущерб и Лондону, и Брюсселю.

      "Грустно то, что я вижу. Это (решение о выходе из Евросоюза) вредит вам... В ходе этого процесса было нанесено так много вреда и вам самим, и всем нам. И я боюсь, что будет еще больше трудностей", - пишет Тиммерманс.

      В то же время замглавы Еврокомиссии подчеркнул, что скептическое отношение Великобритании к проекту ЕС в какой-то степени было полезно и для Лондона, и для Брюсселя.

      "Вы всегда колебались в вопросе ЕС. Я хотел бы, чтобы вы и дальше придерживались этой привычки, она была полезна для вас и всех нас держала в форме", - написал он.

      Ожидается, что Великобритания покинет ЕС 31 января. В таком случае с марта 2020 г. начнутся переговоры между Лондоном и Брюсселем по будущим отношениям.

      В декабре 2020 г. завершится переходный период, в ходе которого Великобритания останется в составе таможенного союза и единого рынка ЕС, но не будет входить в его директивные учреждения.

      Рубрики: Европа

      Метки: ЕС, Евросоюз, Brexit, Франс Тиммерманс

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