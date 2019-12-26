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      Украина подписала новый контракт с США на поставку американских ПТРК

      19:20Распечатать

      Демонстрация ПТРК Javelin на базе Хохенфельс, Германия, 2017 г. Фото: Kayla Christopher/Пресс-служба Минобороны США

      Москва, 26 декабря - "Вести.Экономика". Власти Украины в IV квартале этого года договорились о заключении второго контракта с США, предусматривающего поставку противотанковых ракетных комплексов Javelin.

      Об этом в ходе брифинга в четверг, 26 декабря, сообщил заместитель министра обороны Украины Анатолий Петренко.

      По его словам, в этом году украинские власти заключили три контракта по закупкам иностранного оружия – два контракта были подписаны Киевом напрямую с США и еще один был заключен с неким "Агентством НАТО по поддержке и поставки" (под данным описанием на Украине, вполне вероятно, подразумевают агентство НАТО по обеспечению и закупкам (NSPA) – прим. ред.)

      Новый контракт на поставку Javelin Украине был одобрен США в начале октября этого года. Речь идет о продаже украинским военным еще 150 ракет и 2 пусковых установок Javelin. Ранее украинские власти уже купили у США 37 пусковых установок и 210 ракет на общую сумму $47 млн.

      Рубрики: ВПК, Европа

      Метки: США, Украина, ПТРК

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